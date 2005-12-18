فرهنگ شهادت از اصيل ترين فرهنگهاي اسلامي است

به گزارش گروه دفاع مقدس مهر به نقل از روابط عمومي يادواره شهدا و نكوداشت جلوه هاي ايثار دانشجويي كشور ، آيت الله مكارم شيرازي در پيام خود فرمودند : فرهنگ شهادت از اصيل ترين فرهنگ هاي اسلامي است كه از آغاز طلوع آفتاب اسلام در طول تاريخ سبب پيشرفت و حفظ اسلام در برابر دشمنان شده است. اعتقاد به مقام والاي شهدا و اين كه روح آنها از ميدان نبرد به جوار قرب پروردگار عروج مي كند و برترين مواهب الهي شامل حالشان مي شود ، همواره اسلام را بيمه كرده است.

در بخش ديگري از پيام آمده است : در عصر و زمان ما نيز تجربه نشان داده كه اگر اين فرهنگ اصيل نبود جهانخواران دست به دست هم داده بودند تا كشور عزيز ما را تحت سلطه كامل خود قرار دهند، بي خبر از آنكه عاشقان جهاد و شهادت آنها را ناكام خواهند گذاشت.

آيت الله مكارم شيرازي در پيام خود با هشدار به اينكه جهانخواران اصرار دارند آيات جهاد و شهادت را از كتب درسي حذف كنند خطاب به دانشجويان فرمودند: شما دانشجويان عزيز و با ايمان ثابت كرديد كه نه تنها در صف اول فراگيري علوم و دانشها قرار داريد بلكه در صف اول جهاد و شهاددت هستند و اين روز بزرگ شهدا دانشجويي افتخار بزرگي براي شما است.

آيت الله مكارم شيرازي در پايان تشكيل اين كنگره را به همه دانشجويان تبريك گفته و موفقيت شان را از خداوند خواستار شدند.

نهمين يادواره شهدا و نكوداشت جلوه هاي ايثار دانشجويي كشور ، همزمان با روز وحدت حوزه و دانشگاه در تالار فجر دانشگاه شيراز برگزار شد.