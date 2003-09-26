ميليونها فلسطيني در خانه هاي خود محاصره شدند

به گزارش خبرگزاري مهر ، ابوعاقله خبرنگار شبكه الجزيره از فلسطين اشغالي اوضاع ملت مظلوم فلسطين را بسيار فاجعه بار خواند.

به گفته وي ، ارتش اشغالگر با تشديد محاصره مناطق فلسطيني و برقراري مقررات منع آمد و شد در تمام شهرها و روستاهاي فلسطين ، شرايط بسيار رقت باري را براي مردم بي دفاع فلسطين ايجاد كرده است.

صهيونيست ها با بستن تمامي وروديها، گذرگاهها و راههاي مواصلاتي در مناطق فلسطيني مانع از تردد ميليونها فلسطيني شده اند، دانش آموزان فلسطيني به دليل اقدامات ضد انساني از رفتن به مدارس و كلاسهاي خود محروم شده اند و جوي از حزن و اندوه مردم فلسطين را فراگرفته است .

صهيونيستها حتي امروز به فلسطيني هاي كمتر از 40 سال اجازه انجام فرايض ديني شان را به ويژه حضو ردر مراسم نماز جمعه مسجد الاقصي ندادند.

نظاميان صهيونيست همچنين مردم معترض فلسطين را مورد ضرب و شتم قرار مي دهند ، آنها حتي به كودكان و زنان فلسطيني رحم نمي كنند.

مردم فلسطين بايد به خاطر جشن و شادماني صهيونيست ها در خانه هاي خود زنداني شوند ، حقوق بشر در مناطق فلسطيني در حالي توسط صهيونيستها نقض مي شود كه ادعاي حمايت از حقوق بشر حاميان اين رژيم جنايتكار، گوش جهانيان را كر كرده است .

اشغالگران قدس در آستانه سال نو يهودي و به بهانه احتمال انجام عمليات شهادت طلبانه از سوي فلسطيني ها تمام مناطق فلسطيني را به مناطق جنگي تبديل كرده اند.

تمام كرانه باختري ونوار غزه از امروز تا دوشنبه آينده به طور كامل محاصره وبه مناطق نظامي تبديل خواهند شد.









دانش آموزان مظلوم فلسطيني نمي توانند از ميان ديوار نژاد پرستانه و ظالمانه صهيونيستها عبور كنند و به مدرسه خود بروند







رفتار هاي وحشيانه وضد انساني صهيونيستها با مردم بي دفاع فلسطين