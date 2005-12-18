نخستين تلويزيون بادي كشور به بهره برداري رسيد

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، مهندس نادر كرمي شهردار منطقه 10، در اين ارتباط گفت: تلويزيون مذكور به منظور ترويج و تبليغ فرهنگ شهرنشيني و پر كردن اوقات فراغت شهروندان راه اندازي شد.

وي افزود : اين تلويزيون كه 32 متر مربع ابعاد دارد ، داراي ويژگي خاصي بوده و در فضاهاي باز و عمومي قابل استفاده است.

به گفته كرمي ، هزينه اجرا و بهره برداري پروژه 60 ميليون تومان برآورد شده كه با مشاركت بخش خصوصي اجرا شده است.

وي اضافه كرد : در مدت زمان 15 دقيقه اين تلويزيون قابل نصب و راه اندازي است و بزودي در تمامي بوستانهاي منطقه با ابعاد مختلف راه اندازي خواهد شد.



