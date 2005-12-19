كمتر از 6 درصد زلزله زدگان بم صاحب خانه شده اند

مجيد اعتمادي با اعلام اين خبر به خبرنگار اجتماعي "مهر" افزود: برخلاف روستاها ، بازسازي در شهر بم به كندي پيش مي رود و تاخير در ارايه طرح جامع شهر ، سرگرداني مردم در دريافت نقشه هاي ساختماني ، كمبود مصالح به ويژه سيمان ، فريب مردم توسط برخي از پيمانكاران متخلف و تاخير بانك ها در عمل كردن به تعهدات ، ساخت و ساز را با مشكل مواجه كرده است.

وي اضافه كرد: در ظاهر با احتساب پي كني ها ، فونداسيون و غيره آمار ساخت و ساز مطلوب به نظر مي رسد ولي تاكنون فقط عمليات ساخت و ساز حدود 6 درصد منازل به پايان رسيده است.

فرماندار بم در مورد ساخت و ساز واحدهاي تجاري نيز گفت: بنابر آخرين آمارها تاكنون بين 20 تا 25 واحد تجاري احداث و به بهره برداري رسيده و در اين بخش نيز عملكردها بسيار ضعيف بوده است.