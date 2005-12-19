50 بورس تحصيلي دوره هاي دكتري به دانشگاه هاي چابهار و زابل اختصاص يافت // دو ميليون دلار از اعتبارات ارزي وزارت علوم به دانشگاه هاي استان اختصاص يافت

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" به دنبال سفر رئيس جمهور و هيئت دولت به استان سيستان و بلوچستان، 60 ميليارد ريال از اعتبارات استاني به دانشگاههاي سيستان و بلوچستان اختصاص يافت.

از محل اعتبارات استاني نيز 10 ميليارد ريال به دانشگاه پيام نور، 28 ميليارد ريال به دانشگاه سيستان و بلوچستان، 15 ميليارد ريال به دانشگاه زابل، 17 ميليارد ريال به پژوهشكده چاه نيمه و 10 ميليارد ريال به دانشگاه چابهار اختصاص يافت.

دو ميليون دلار نيز از محل اعتبارات ارزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به دانشگاه هاي اين استان اختصاص يافت به طوريكه از محل كمك هاي ارزي وزارت علوم نيز يك ميليون و 100 هزار دلار به دانشگاه سيستان و بلوچستان، 500 هزار دلار به دانشگاه زابل و 300 هزار دلار به مجتمع عالي ايرانشهر تخصيص يافت.



از ديگر دستاوردهاي سفر هيئت دولت به استان سيستان و بلوچستان اختصاص 50 بورس تحصيلي دوره هاي دكترا براي تقويت هيات علمي به دانشگاه هاي چابهار و زابل از محل مصوبات هيات دولت در طرح توسعه ملي است.

اهداي هفت دستگاه اتوبوس به دانشگاه هاي استان، تخصيص دو ميليون دلار ارز براي خريد مجلات و تجهيزات مورد نياز دانشگاه هاي چابهار، زابل و سيستان و بلوچستان و تخصص بودجه لازم براي ساختمان هايي كه در دانشگاه هاي استان با تزريق اعتبارات تا پايان امسال به بهره برداري مي رسد، از ديگر دستاوردهاي سفر به استان سيستان و بلوچستان است.

برنامه ريزي براي احداث، توسعه و تكميل خوابگاه ها، فضاي آموزشي، مسجد، سالن ورزشي، سلف سرويس و كتابخانه براي دانشگاه هاي استان و اتصال به شبكه فيبرنوري و اينترنت با باند زياد براي تمام دانشگاه هاي استان از ديگر مصوبات هيات دولت در طرح توسعه ملي براي دانشگاه هاي استان سيستان و بلوچستان بود.