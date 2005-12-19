نياز به عمل جراحي دارم // هفته آينده به ميدان مي روم

محمدرضا اسلامي بازيكن تيم بسكتبال پيكان با بيان مطلب فوق درگفتگو با خبرنگار "مهر" اظهارداشت: آسيب ديدگي زانوي من كهنه است اما درمسابقات امسال اين آسيب ديدگي جدي تر شد كه صد درصد نيازبه عمل جراحي دارد با اين حال براي اينكه مسابقات را ازدست ندهم،سعي مي كنم با آن مدارا كنم تا بازهم بتوانم درتركيب تيم قراربگيريم وبه ديگرهمبازيهايم كمك كنم.

اسلامي افزود: بلافاصله پس ازاتمام مسابقات ليگ برتر بسكتبال ازپزشك وقت گرفته و زانويم را به تيغ جراحان مي سپارم.

بازيكن پيكان درپايان گفت: با توجه به اينكه بيشترين آسيب ديدگي ام ازناحيه مينيسك زانو است پس ازعمل جراحي بايد دو ماه استراحت كرده و سپس تمرينات را آغازكنم.