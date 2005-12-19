  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۸ آذر ۱۳۸۴، ۱۱:۱۴

بازيكن تيم بسكتبال پيكان در گفتگو با "مهر" :

نياز به عمل جراحي دارم // هفته آينده به ميدان مي روم

مصدوميتم بطور كامل رفع نشده با اين حال با آن مدارا كرده و تحت نظر پزشك هستم و سعي مي كنم كه هفته آينده بازي كنم.

محمدرضا اسلامي بازيكن تيم بسكتبال پيكان با بيان مطلب فوق درگفتگو با خبرنگار "مهر" اظهارداشت: آسيب ديدگي زانوي من كهنه است اما درمسابقات امسال اين آسيب ديدگي جدي تر شد كه صد درصد نيازبه عمل جراحي دارد با اين حال براي اينكه مسابقات را ازدست ندهم،سعي مي كنم با آن مدارا كنم تا بازهم بتوانم درتركيب تيم قراربگيريم وبه ديگرهمبازيهايم كمك كنم.

اسلامي افزود: بلافاصله پس ازاتمام مسابقات ليگ برتر بسكتبال ازپزشك وقت گرفته و زانويم را به تيغ جراحان مي سپارم.

بازيكن پيكان درپايان گفت: با توجه به اينكه بيشترين آسيب ديدگي ام ازناحيه مينيسك زانو است پس ازعمل جراحي بايد دو ماه استراحت كرده و سپس تمرينات را آغازكنم.

کد مطلب 267391

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها