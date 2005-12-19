  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۸ آذر ۱۳۸۴، ۹:۰۶

ابهام در برگزاري مسابقات ليگ بسكتبال غرب آسيا

اگرچه آخرين خبرها حكايت از آن داشت كه اولين دوره ليگ بسكتبال باشگاههاي غرب آسيا در مرحله مقدماتي بصورت متمركز به ميزباني ايران و سوريه برگزار مي شود اما تاكنون خبر تكميلي ديگري از كنفدراسيون بسكتبال غرب آسيا اعلام نشده است.

به گزارش خبرنگار" مهر" ابتدا قراربود اولين اولين دوره ليگ بسكتبال باشگاههاي غرب آسيا با حضور10 تيم ( سه نماينده از لبنان، دو نماينده از ايران، دو نماينده از سوريه و از كشورهاي عراق، سوريه و اردن هركدام يك نماينده) از 29 آذرماه در دو گروه بصورت رفت و برگشت آغاز شود كه پس از بوجود آمدن مشكلاتي كنفدراسيون غرب آسيا اعلام كرد در مرحله مقدماتي بازيها بصورت متمركز برگزار شده و پس از حذف يك تيم از هرگروه ادامه مسابقات بصورت رفت و برگشت انجام خواهد شد و زمان آن هم بهمن ماه اعلام شد.

 اما علي رغم اينكه زمان چنداني تا اين مسابقات باقي نمانده است خبرهاي تكميلي هنوزاعلام نشده كه نشان مي دهد اين مسابقات امسال هم انجام نشود. صنام و صباباتري نمايندگان ايران در اين مسابقات هستند.

کد مطلب 267396

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها