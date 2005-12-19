ابهام در برگزاري مسابقات ليگ بسكتبال غرب آسيا

به گزارش خبرنگار" مهر" ابتدا قراربود اولين اولين دوره ليگ بسكتبال باشگاههاي غرب آسيا با حضور10 تيم ( سه نماينده از لبنان، دو نماينده از ايران، دو نماينده از سوريه و از كشورهاي عراق، سوريه و اردن هركدام يك نماينده) از 29 آذرماه در دو گروه بصورت رفت و برگشت آغاز شود كه پس از بوجود آمدن مشكلاتي كنفدراسيون غرب آسيا اعلام كرد در مرحله مقدماتي بازيها بصورت متمركز برگزار شده و پس از حذف يك تيم از هرگروه ادامه مسابقات بصورت رفت و برگشت انجام خواهد شد و زمان آن هم بهمن ماه اعلام شد.

اما علي رغم اينكه زمان چنداني تا اين مسابقات باقي نمانده است خبرهاي تكميلي هنوزاعلام نشده كه نشان مي دهد اين مسابقات امسال هم انجام نشود. صنام و صباباتري نمايندگان ايران در اين مسابقات هستند.