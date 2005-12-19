ديده بان حقوق بشر از وجود زندان مخفي آمريكا در افغانستان پرده برداشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، ديده بان حقوق بشر در بيانيه اي در نيويورك اعلام كرد : هشت تن از مظنونان تروريستي كه در پايگاه دريايي آمريكا در گوانتانامو بازداشت بودند، چگونگي بازداشت خود را در سايتي در نزديكي كابل كه آن را زندان سيا مي ناميدند، براي وكلاي خود تشريح كردند .



در اين بيانيه آمده است : اين شاهدان كه بين سالهاي 2002 و 2004 در زمانهاي مختلف در بازداشت بودند ، اظهارداشتند كه آنها به ديوار زنجيره شده و از غذا و آب آشاميدني محروم بودند و در ميان سر و صداي بلند و نابهنجار و موسيقي آزار دهنده در تاريكي مطلق نگهداري مي شدند .

اين گروه همچنين در اين بيانيه اظهار بيان داشت كه بازجويان آمريكايي و نگهبانان افغاني و آمريكا در اين سايت هيچ يونيفرمي كه نشان دهد اين زندان توسط ماموران ساز مان اطلاعات مركزي "سيا " اداره مي شود، بر تن نمي كردند .



طبق اين گزارش ، بازداشت شدگان اعلام كردند كه بازجويان آمريكايي آنها را طي بازجويي ها زير ضربات مشت و لگد قرار مي دادند.



آنها تشريح كردند كه آنها تا پايان مدت بازداشت براي هفته ها در تاريكي مطلق نگهداري مي شدند و در حالي كه به ديوار سلول خود غل و زنجير شده بودند، به طور مستمر در معرض موسيقي بلند و صداهاي ديگر قرار مي گرفتند .



گروه حقوق بشر در اين بيانيه همچنين اعلام كرد كه برخي از بازداشت شدگان خاطر نشان كردند: آنها طوري غل و زنجير

مي شدند كه امكان دراز كشيدن و خوابيدن آنها غير ممكن بود .



طبق اين گزار ش ، آنها يك دفعه براي روزها از خوردن غدا محروم مي شدند و تنها آب آلوده براي نوشيدن در اختيار آنها قرار مي گرفت .



زندانيان همچنين تصريح كردند : زماني كه آنها در بازداشت بودند،هرگزاز سوي اعضاي كميته بين المللي صليب سرخ و ديگر نمايندگان سازمانهاي مستقل مورد بازديد قرار نگرفتند .

ديده بان حقوق بشر در اين گزارش اعتراف كرد كه آنها نتوانستند به طورمستقيم با اين بازداشت شدگان مصاحبه كند، زيرا آمريكا به سازمانهاي حقوق بشر اجازه ديدار از گوانتانامو و ديگر بازداشتگاههاي خارجي را نمي دهد .



اين گروه تاكيد كرده است كه از طريق وكلاي اين زندانيان توانسته اند به اظهارات آنها دست يابند .

آمريكا پس از حادثه 11 سپتامبر جمع زيادي از زندانيان مظنون به تروريسم را به كشورهاي ديگر جهان منتقل كرده است. اين خبر رسوايي بزرگي براي دولت آمريكا بوجود آورد و واكنش متفاوت كشورهاي جهان را برانگيخت.

دولتهاي اروپايي ، آمريكا را تحت فشار قرار داده اند تا توضيحاتي در باره پرواز هواپيماي حامل زندانيان سيا در اروپا ارائه دهد .

تاكنون كشورهاي آلمان ، اتريش ، لهستان خواستار ارائه توضيحات دولت آمريكا در اين زمينه شدند .