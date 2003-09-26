بازگشت مومن زاده به استقلال بي احترامي به ساير بازيكنان بود

اميرقلعه نويي سرمربي استقلال تهران درگفت وگو باخبرنگار"مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود: طي چند روز گذشته تمريناتمان را براساس نقاط ضعف و قوت ذوب آهن برنامه ريزي كرده ايم و روزشنبه نيزبه همراه اعضاي كادرفني بازيهاي گذشته اين تيم را مرورخواهيم كرد تا با شناخت كافي به مصاف ذوب آهن برويم .

وي درمورد پيوستن غلامحسين مظلومي به كادرفني استقلال گفت: آمدن ايشان با نظر وپيشنهاد خود من صورت گرفت واميدوارم با آمدن ايشان بتوانيم نتايج بهتري كسب كنيم وروزبه روزبه شرايط مطلوبترنزديك شويم.

قلعه نويي به مصدوميت عليرضا اكبرپوراشاره كرد وگفت: اكبرپوردربازي مقابل تيم كارگري موتورديزل ازناحيه زانو دچار مصدوميت شديد شد ودرحال حاضر درمنزل استراحت مي كند. به هرحال پزشكان استقلال درحال بررسي شرايط اوهستند تا در صورت صلاحديد و نداشتن مشكل خاصي ازاواستفاده كنيم .

سرمربي استقلال درمورد اظهارات احمد مومن زاده كه به طورمستقيم اوراخطاب داده بود، تصريح كرد: زماني كه من به استقلال آمدم قرار شد از بازيكناني كه درطول فصل به آنها كمتربازي مي رسد به نحو شايسته اي تقديرشود تا آنها بتوانند درتيمهاي ديگر به فوتبالشان ادامه دهند ولي احمد مومن زاده و سهراب بختياري زاده ازجمله بازيكناني بودند كه من به آنها نياز داشتم.

وي ادامه داد: سهراب بختياري زاده بخاطرمسائل مالي با باشگاه به توافق نرسيد وبه همين خاطرراهي فولاد خوزستان شد، اما احمد مومن زاده خودش نخواست با استقلال باشد، درحالي كه ما حدود 30 جلسه تمرين را پشت سرگذاشته بوديم، وي درهيچكدام از اين تمرينات حاضر نشد وبازيكنان ما حتي يك بارهم ايشان را درتمرينات نديدند. جالب اينكه دراين مدت ما كوچكترين خبري ازاونداشتيم و چطورمي شود ما ازبازيكني استفاده كنيم كه دراين مدت يكبارهم در تمرينات ما شركت نكرده بود؟

سرمربي استقلال افزود: به نظر من اگراو با اين همه غيبت به استقلال برمي گشت تيم را نابود مي كرد، ضمن اينكه بازگشت اوبه استقلال بي احترامي به ساير بازيكنان بود .

امير قلعه نويي در پايان صحبت هايش گفت: بازهم تاكيد مي كنم من به سهراب بختياري زاده و احمد مومن زاده اعتقاد داشتم، اما به خاطر دلايلي كه گفتم نمي توانستيم از وجود اين دو نفراستفاده كنيم .