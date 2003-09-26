رامسفلد استعفا دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، اين سازمان آمريكايي كه مخالف جنگ آمريكا بر ضد عراق بود ، امروز يك صفحه كامل در روزنامه نيويورك تايمز را به انتقاد شديد از رامسفلد و درخواست استعفاي وي اختصاص داد.

اين سازمان در بياينه اي ، رامسفلد را سردسته طراحان جنگ بر ضد عراق و مسوول تلفات روزانه نظاميان آمريكايي در عراق توصيف و او را به خيانت به نظاميان آمريكايي شركت كننده در جنگ عراق متهم كرد.

در اين بيانيه يك تصوير بزرگ از وزير دفاع آمريكا در حالي كه با نگاه خشن و به شكل تهديد آميز نگاه مي كند ، ضميمه شده است. اين بيانيه متن نامه يك پدر به سه تن از فرزندان نظامي خود در ارتش آمريكا كه دو تن از آنها در حال حاضر در عراق به سر مي برند را نيز شامل مي شود.

در اين نامه آمده است : رامسفلد به فرزندان ما خيانت كرده است واكنون زمان رفتن وي فرا رسيده است .

اين پدر خشم و انزجار خود را از كساني كه عامل كشانده شدن نظاميان آمريكايي به باتلاق عراق شده اند ، ابراز كرده است .

اين متن مي افزايد ، با وجود اعلام پايان جنگ از سوي بوش همچنان به طور روزانه آمريكايي ها در عراق كشته مي شوند و رامسفلد سردسته طراحان جنگ ، مسوول آن است .

