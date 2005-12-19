نمايش هاي جشنواره تئاتر خياباني معرفي شدند

به گزارش گروه فرهنگ وهنر خبرگزاري " مهر"، عناوين 20 نمايش پذيرفته شده درنخستين جشنواره سراسري تئاترخياباني مريوان اعلام شد .

بنا به اين گزارش به نقل از روابط عمومي اداره كل هنرهاي نمايشي ، اسامي نمايش ها به اين شرح اعلام شد: " آدمكش " به كارگرداني علي نوريان ازتهران - " چتري براي من " به كارگرداني سروش پيمبري ازكرمانشاه - " چت وپت " به كارگرداني علي محمد رادمنش ازكرمان - " رقص خنجر" به كارگرداني رحمان محمدي اززنجان - " جاد" به كارگرداني عباس زماني اززنجان - " باي سيكل ران " به كارگرداني محسن عبدلي به كارگرداني آذربايجان شرقي - " بله " به كارگرداني باقررمضانزاده ازهرمزگان - " فيله سوار" به كارگرداني اميد مرداني ازچهارمحال وبختياري - " نيرنگ خان " به كارگرداني عباس بني حنيفه ازچهارمحال وبختياري - " خورشيد گرفتني " به كارگرداني محمود فرضي نژاد ازسياه كل - " مد " به كارگرداني فرهاد شكرالله زاده ازگيلان - " ازت تاميم " به كارگرداني محمد رضا دنياروند ازبوشهر- " كي مقصره " به كارگرداني شهريارنقدهي ازآذربايجان غربي - " كاهش آدمها اين جوري ....." اميرزينال پورازآذربايجان غربي - " معركه يك پهلوان " به كارگرداني محمد زارع زاده ازكردستان - " زنداني فراري " به كارگرداني مختارمحمدي ازكردستان - " سهرابي ديگر" به كارگرداني هومن شهرستاني ازشاهرود - "آلاچيق درماه " به كارگرداني صغري سنچولي ازگنبد - " كيه ( ناخوانا )" به كارگرداني سعيد خيراللهي ازدهلران - " سنگ كاغذ قيچي " به كارگرداني مهدي حبيبي ازهمدان .

لازم به ذكراست برگزيدگان جشنواره سراسري تئاترخياباني مريوان به بيست وچهارمين جشنواره تئاترفجرراه مي يابند.

گفتني است؛ اين بيست نمايش در ميادين ، نقاط اصلي شهر، مدارس و پادگانهاي شهرمريوان، از30 آذرماه به مدت چهار روز، در نخستين جشنواره سراسري تئاتر خياباني مريوان به اجرا درمي آيند .