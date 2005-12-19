15 درصد كشفيات نيروي انتظامي ، مشروبات الكلي است

به گزارش خبرنگار اجتماعي مهر در كرج ، سردار رضا زارعي فرمانده انتظامي استان تهران در همايش " خانواد ، امنيت و مشاركت مردمي در هشتگرد افزود : تامين امنيت تنها بر عهده نيروي انتظامي نيست و نگاه مردم و مسئولان به اين مسئله بايد اصلاح شود.

وي ادامه داد: مشاركت و تعامل بسياري از نهادها از جمله دستگاه قضايي ، بسيج ، شوراي تامين شهرستان ها و استانها ، مردم منطقه ، مديران اجرايي و خود مردم در ايجاد و حفظ امنيت بسيار موثر است.

زارعي با تاكيد بر ضرورت افزايش توان عملي و فني جامعه افزود : امنيت زماني پايدار خواهد شد كه افراد جامعه داراي توان عملي ، تخصص و اطلاعات كافي باشند. زيرا بر اساس آمار ميزان وقوع جرائم در ميان بيكاران ، كم سوادان و افراد بي تخصص بالاتر است.

وي با اشاره به توزيع گسترده مشروبات الكلي در استان تهران خاطر نشان كرد : در حال حاضر مشروبات الكلي عمده ترين نگراني نيروي انتظامي استان تهران است.

زارعي يادآور شد : چنانچه نهاد خانواده اي آسيب پذير نباشد و بنيان خانواده از استحكام لازم برخوردار باشد نگراني براي آلوده شدن جوانان آن خانواده بسيار كمتر است و با آسيب ديدن خانواده آثار زيانبار آن در جامعه ظاهر خواهد شد.

وي با اشاره به تعمدي بودن توزيع مشروبات و مواد مخدر در بين جوانان توسط دشمنان اظهار داشت : دشمنان چون در مبارزه با جوانان ايراني شكست را تجربه كرده اند از راه فرهنگي وارد شده اند و با ارائه قرصهاي روان گردان ، فيلمهاي مبتذل ، مشروبات الكلي و اعتياد قصد دارند جلوي جوانان نخبه ، ديندار و كارآمد جامعه را سد كنند.

رئيس پليس استان تهران در پايان از شركت كنندگان در همايش خواست از امنيت و سلامت كه دو نعمت اساسي هستند غفلت نكنند و نسبت به آن بي تفاوت نباشند زيرا غافل شدن از اين دو نعمت پيامدهاي اجتماعي بي شمار و ناگواري براي اجتماع دارد .

در همايش يك روزه ياد شده يك هز ار و200 نفر از مديران ، اعضاي انجمن اولياء و مربيان مراكز آموزشي و معلمان شركت داشتند .