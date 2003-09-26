34.6 ميليون نفر در آمريكا زير خط فقر زندگي مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از خبرگزاري رويترز، دولت آمريكا روز جمعه در گزارشي اعلام كرد كه بيش از 7/1 ميليون تن در آمريكا در سال 2002 به زير خط فقر كشيده شدند. دولت بوش اين مسئله را دست آويزي براي رقباي دموكرات بوش به منظور شكست دادن وي در انتخابات دانست.

گزارش مذكور نشان مي دهد تعداد افرادي كه در سال 2001 زير خط فقر زندگي مي كرده اند، 9/ 32ميليون تن بوده اند كه اين تعداد در سال 2003 به 6/34 ميليون تن افزايش يافته است. اين در حالي است كه اقتصاد ملي آمريكا در حال ركود است.

از زماني كه بوش در ژانويه 2001 بر سركار آمد، 3/3 ميليون نفر از كاركنان بخش خصوصي از كارهاي خود اخراج شده اند.

اين گزارش مي افزايد ميانگين در آمد مردم در آمريكا 1/1 درصد كاهش يافته و به 49402 دلار رسيده است.

بوش كه در آستانه انتخابات سال 2004 قرار دارد، حملات 11 سپتامبر در سال 2001 و تبعات آن را دليل ركود اقتصاد در آمريكا مي داند.

رييس جمهور آمريكا اظهار داشت: "برداشتن برخي ماليات ها سبب به وجود آمدن شرايط نامطلوب اقتصادي شده است كه هم اكنون نتايج خود را بر جاي گذاشته است."

اين درحالي است كه تحليل گران دموكرات ادعاي بوش را نفي مي كنند.

