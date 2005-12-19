خاتمي اكنون هم نمي تواند تابع تندروي هاي مشاركت باشد/ جبهه دموكراسي خواهي چيزي فراتر از ديدگاه هاي مشاركت و سازمان مجاهدين نخواهد بود

محمد باقر ذاكري در گفت وگو با خبرنگار سياسي "مهر" ، با ابراز بي اطلاعي از ديدار خاتمي با اعضاي حزب مشاركت گفت: اين ديدار به هر دليلي مي تواند انجام شده باشد و امري طبيعي است .

وي افزود: اصلاح طلبان پس از شكستي كه در سه انتخابات گذشته متحمل شدند، به دنبال آسيب شناسي و ريشه يابي علل و عوامل آن هستند.

ذاكري اظهار داشت: پس از كنارگذاشتن گروه هاي اصلاح طلب از دولت و از مجلس توسط مردم، طبيعي است كه تلاش هاي فراواني انجام شود تا در آينده بتوانند در برخي اركان حكومت حضور داشته باشند، اما اينكه چگونه اين اهداف برآورده شود مهم است و ديدار محمد خاتمي نيز مي تواند در اين راستا ارزيابي شود.

عضو حزب اعتماد ملي گفت: بسياري از اصلاح طلبان از آقايان محمد خاتمي و مهدي كروبي انتظار تندروي داشتند و انتقادات به اين دو هم به اين علت بود كه چرا آنطور كه توقع بود در تندروي هايي كه برخي از اصلاح طلبان داشتند، آنان را همراهي نكردند.

وي خاطرنشان كرد: قاعدتا انتقادات حجاريان هم به اين مسائل برمي گردد، البته با توجه به منش و اخلاقي كه خاتمي دارد الان هم نمي تواند تابع تندروي هاي مورد نظر آنها باشد ولي در هر حال اين ارتباطات حفظ شده و حتي خاتمي در يك سري جلسات به رفتار تند برخي از اصلاح طلبان انتقاد شديدي داشته است.

اين عضو اعتماد ملي افزود: يك عده هم معتقد بودند، همان رفتارهاي تند برخي اصلاح طلبان مشكلات امروز را براي اصلاح طلبان به وجود آورده كه اگر آن رفتارها ادامه پيدا مي كرد، اصلاح طلبان درون نظام دچار مشكلات جدي تر مي شدند.

ذاكري كه پيش از اين در مجمع روحانيون مبارز حضور داشت ، در مورد پيوستن مجمع روحانيون مبارزو حزب اعتماد ملي به جبهه دموكراسي خواهي نيز گفت: بعيد مي دانم اعتماد ملي به اين جبهه بپيوندد و حتي پيوستن مجمع را هم بعيد مي دانم.

اين نماينده اصلاح طلب مجلس ششم گفت: احتمالا اين جبهه چيزي فراتر از ديدگاه هاي مشاركت و سازمان مجاهدين نخواهد بود.

وي افزود: آنچه طراحان جبهه دموكراسي خواهي مي گويند، همان راه و رسم مشاركت و سازمان مجاهدين است كه در اين صورت، تفاوتي در موضع گيري ها نسبت به گذشته نخواهد داشت.

ذاكري با بيان اينكه اهداف و برنامه هاي جبهه دموكراسي خواهي هنوز تدوين و اعلام نشده است، خاطرنشان كرد: اعتماد ملي در حال حاضر در حال شكل دهي به اركان خود است و پس از عبور از اين مسائل اوليه در صورت فراغت، ارتباط با احزاب و گروهها را برقرار خواهد كرد كه نوع اين ارتباطات و شدت و ضعف آن در آينده مشخص مي شود و از آنجا كه هر تشكل از طريق اساسنامه خود را معرفي مي كند ارتباط و پيوستن به جبهه دموكراسي خواهي هم كاملا بستگي به اين دارد كه آيا احزاب و گروهها در اين جبهه نسبت به رفتارهاي خود در گذشته تجديدنظر كرده اند يا خير؟

ذاكري اظهار داشت: بنده به عنوان عضو اعتماد ملي مي گويم اين حزب نمي تواند با اين جبهه تعامل داشته باشد، اگر امكان تعامل بود در گذشته اين اتفاق مي افتاد.

وي در عين حال افزود: به هرصورت اگر تفاوتي نسبت به گذشته صورت بگيرد، جاي تامل دارد و تصميم گيري در مورد آن به آينده موكول مي شود.