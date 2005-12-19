" عذرا "؛ روايت هنرمندان و نويسندگان از زن و روستا

به گزارش گروه فرهنگ وهنر"مهر" ، مهندس فرشيد فهيم ، دبيرپنجمين جشنواره فرهنگي هنري "عذرا" با اعلام اين خبرعنوان كرد : اين جشنواره تنها جشنواره يي است كه با موضوع زن وروستا دركشوربرگزارمي شود وازطريق آن ، به نقش وجايگاه زنان روستايي وعشايري درپيروزي انقلاب ، توسعه پايداروبهره وري درحوزه كشاورزي پرداخته مي شود .

وي افزود : اين دوره جشنواره با شعار" انقلاب اسلامي زن وروستايي وتوليد و امنيت غذايي " پيش بيني شد ودرنظرداريم فضايي مناسب وموثربراي حضورگسترده ترنويسندگان ، فيلمسازان وبرنامه سازان تلويزيون وفعالان درحوزه هاي عكس ، نمايش ، موسيقي محلي ونمايشهاي آئيني فراهم سازيم .

به گفته وي ، ايجاد انگيزه درهنرمندان عرصه ادب وفرهنگ درارائه آثاري با موضوعات مربوط به زنان روستايي وعشايري ، شناسايي وتشويق وتقديرازصاحبان آثارفرهنگي هنري مرتبط با زنان وتقديروشناسايي ازدختران وزنان هنرمند درعرصه هنروفرهنگ روستا ازاهداف جشنواره ملي عذرا است .

دبيرپنجمين جشنواره ملي عذرا يادآورشد : متاسفانه درميان جشنواره هايي كه درسطح كشوربرگزارمي شود ، به قشرزنان به خصوص زنان روستايي وعشايري توجهي نمي شود وما قصد داريم با برگزاري اين جشنواره به صورت خاص براي زنان ، انگيزه هنرمندان را درتوليد آثاربراي زنان افزايش دهيم .

وي با اشاره به برگزاري چهاردوره اين جشنواره ودريافت 822اثرازهنرمندان ونويسندگان كشوردردوره گذشته را نشان ازرشد روند كمي وكيفي اين حركت خواند وخاطرنشان ساخت : با برنامه ريزي به عمل آمده ودرسايه همكاري وهمدلي سازمان ها ونهادهاي مختلف ومشاركت گسترده ترهنرمندان ونويسندگان ، فيلمنامه نويسان ونمايشنامه نويسان وعكاسان وفيلمسازان امسال نيز، شاهد برپايي با شكوه ترجشنواره خواهيم بود .

فهيم با بيان اينكه جشنواره ملي عذرا امسال طي دو روزبرگزارخواهد شد خبرازبرپايي نمايشگاهي داد كه درحاشيه جشنواره برپا خواهد شد ودرآن محصولات وهنرنمايي هاي زنان روستايي وعشايري معرفي مي شود.

دبيرجشنواره ملي عذرا با اشاره به مهلت يك ماهه دريافت آثارازسوي دبيرخانه اعلام كرد : ازتمامي هنرمندان ونمايشنامه نويسان ، فيلمنامه نويسان ، فيلمسازان وبرنامه سازان تلويزيوني دعوت مي كنيم كه با استقبال وحضورخوب وتاثيرگذارشان ما را ياري دهند وآثارشان را تا تاريخ 24ديماه- به نشاني تهران ، ميدان وليعصربالاترازسينما استقلال ، كوچه غزايي عتيق پلاك 30 طبقه سوم دبيرخانه جشنواره ارسال نمايند .