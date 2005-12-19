رايس هم از استراق سمع در آمريكا دفاع كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه تلگراف، كاندوليزا رايس در ادامه تاكيد كرد: حوادث 11 سپتامبر به ما نشان داد كه ميان آژانس هاي اطلاعاتي و قوانين موجود در كشور نوعي شكاف وجود دارد. به اين معنا كه آژانس هاي اطلاعاتي نمي توانند دقيقا طبق قوانين موجود عمل كنند.

رايس نيز همچون بوش كه روز شنبه اين اطلاعات را مورد تاييد قرار داد، به خبرنگاران و سياستمداراني كه چنين موضوعي را منتشر كرده و خواستار دستيابي به اطلاعات بيشتر شده اند، حمله كرد و گفت: اين افراد مي خواهند مبارزه آمريكا با تروريسم را بر هم ريزند.

وزير امور خارجه آمريكا با تاييد گفته هاي جرج بوش گفت: عمليات استراق سمع كاملا قانوني بوده و با قانون اساسي آمريكا مطابقت دارد.

رئيس جمهوري آمريكا در نطق راديويي اين هفته خود استراق سمع را مهمترين ابزار در مبارزه باتروريسم دانست و گفت: سناتورهاي آمريكايي بايد شرايطي را فراهم كنند كه رئيس جمهور قدرت بيشتري در مبارزه بر ضد تروريسم داشته باشد.