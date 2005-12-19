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۲۸ آذر ۱۳۸۴، ۱۳:۰۱

نگهبان از پارامونت نزد برادران وارنر مي رود

پس از اعلام انصراف استوديوي پارامونت براي ساخت فيلم "نگهبان" اين اثر در استوديوي برادران وارنر توليد مي شود.

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر"، استوديوي "برادران وارنر" براي ساخت  اين اثر ابراز تمايل كرد، با اين وجود اين استوديو ازحضور پل گرينگرس به عنوان كارگردان اين پروژه استفاده نمي كند.

" نگهبان " به  اقتباس از مجموعه آثار كمدي الن مور و گيو گيبسون ساخه مي شود و درابتدا قراربود كه پارامونت فيلم را براساس فيلمنامه ديويد هايتر و پل گرينگرس كليد بزند اما استوديوي برادران وارنراعلام كرد كه براين فيلم ازفيلمنامه نويس وكارگردان ديگري دعوت به عمل مي آورد.

اين استوديو موافقت كرد كه لري گوردن و ليويد لوين به عنوان تهيه كننده هاي اين اثربه فعاليت بپردازند.

کد مطلب 267603

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