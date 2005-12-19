يك نويسنده جوان با " اپيزود هاي مرگ " مي آيد

/به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، وي كه در حوزه روزنامه نگاري نيز فعال است در حال حاضر مشغول تدوين پژوهشي در خصوص روانشناسي گفت و گو در رسانه با همكاري يكي از اساتيد رسانه مي باشد كه به زودي براي چاپ به دست ناشر سپرده خواهد شد .

آخرين كتابي كه از اين نويسنده به چاپ رسيده " پنجره ها " نام دارد كه اين مجموعه داستان توسط نشر آموزش و پرورش منتشر شده است .

" مهدي نورعليشاهي " مدير سايت خبري تحليلي " خبرنگار " است كه اين سايت ازچهار ماه پيش شروع به فعاليت كرده و خبرنگاران به غير از خبرنگاران بخش سياسي در اين سايت به مقايسه دست آورد هاي خود مي پردازند و در اصل يك تحريريه مجازي براي خبرنگاران در حوزه مختلف است .

در اين سايت ، خبرنگار در پايان هر روز يادداشت هاي خود را كه به نوعي از تيغ صاحب رسانه گذشته و كم شده به طور كامل در اين سايت به مخاطبان ارائه مي كنند و در نتيجه مجالي براي صاحبان قلم است كه مطالب خود را به دست مخاطبان خود برسانند .