تنها 40 درصد از كارفرمايان كارگران خود را به بيمه معرفي مي كنند

مجيد افشار در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" اظهار داشت : درطول سال حداقل چهار مرتبه بازرس بيمه به كارگاهها مراجعه و آخرين تغييرات آنها را بررسي مي كند؛ اما متاسفانه اكثر كارفرمايان با اين سازمان تعامل ندارند و به عناوين مختلف از معرفي كارگران خود به تامين اجتماعي طفره مي روند .

وي افزود : سازمان تامين اجتماعي موظف است بيمه كارگران را جدي بگيرد؛ زيرا بيمه ضرورت جامعه بشري و حق مسلم كارگران شاغل دركارگاههاي خصوصي و نيمه دولتي است .

افشار خاطر نشان كرد: از كارفرمايان انتظار مي رود ارتباط خود را با اين سازمان حفظ و باب ارتباط بيشتر را باز كنند . زيرا كارفرماياني كه با تامين اجتماعي همكاري نمي كنند، مجبور به پرداخت جرائم سنگيني خواهند شد .

رئيس شعبه يك سازمان بيمه تامين اجتماعي كرج تصريح كرد :به كارفرماياني كه داوطلبانه براي پرداخت جرايم بيمه اي خود اقدام كنند، حداكثر تخفيف داده خواهد شد .

وي درخصوص ميزان جريمه كارفرماياني كه حق بيمه كارگران خود را پرداخت نمي كنند گفت: طبق آخرين اصلاح قانون كار و بند 92 قانون نظام صنفي ، در صورت شكايت كارگر مبني بر عدم پرداخت حق بيمه وي ، اين سازمان مي تواند تا دو برابر حق بيمه كارگر در هر ماه را براي كارفرمابه عنوان جريمه در نظر بگيرد .

افشار همچنين بر لزوم ارتباط كارگران و كارفرمايان با سازمان تامين اجتماعي براي استفاده از مزاياي سازمان ، از جمله بيمه هاي بازنشستگي ، بيكاري، عمر، حوادث، بيماري، كمك هزينه فوت ، كمك هزينه تحصيل و وام بلا عوض ازدواج تاكيد كرد.

گفتني است ؛ شهرستان كرج چهار شعبه تامين اجتماعي دارد و اداره كل اين شعب در تهران است.