انتقاد نمايندگان جمهوريخواه و دموكرات از بوش

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اعضاي حزب جمهوري خواه و همچنين حزب دموكرات در كنگره آمريكا خواستار تحقيقاتي درباره استراق سمع مكالمات تلفني و ايميل هاي افراد شدند كه دستور آن از سوي جرج بوش صادر شده بوده است.

آرلن اسپكتر سناتور جمهوري خواه در مصاحبه با تلويزيون آمريكا اعلام كرد: ما بايد متوجه شويم آيا اين حركت جرج بوش قانوني بوده است يا نه.

اسپكتر در مصاحبه با تلويزيون سي ان ان تاكيد كرد: ما در سنا بر آن هستيم تا درباره اين موضوع تحقيقات وسيعي را به عمل آوريم.

اين در حالي است كه كاندوليزا رايس وزير خارجه آمريكا در مصاحبه با شبكه فاكس نيوز اعلام كرده بود: دستور بوش مبني بر استراق سمع كاملا قانوني بوده است.

رايس همچنين در همراهي با بوش خواسته سناتورها در مورد تحقيق در زمينه استراق سمع انجام شده را محكوم كرد.