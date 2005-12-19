بانك مركزي نمي تواند تعامل خوبي با واحدهاي صنعتي برقرار كند/عده اي با شايعه پراكني براي توليد كنندگان كشور مشكل آفريني مي كنند

محمود ابطحي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: براساس وظايف كميسيون صنايع ، اين كميسيون بايد بر عملكرد و سازوكارهاي اجرايي بخشهاي صنعتي از جمله توليدي، معدني و مخابراتي نظارت داشته باشد.

وي با اشاره به اينكه گروه صنعتي ايران خودرو بعنوان يكي از بنگاههاي بزرگ كشوركه نقش اساسي در اشتغال و تامين نيازهاي داخلي دارد، افزود: اين شركت بزرگترين خودروسازخاورميانه بوده وقادراست به تنهايي 64 درصد نياز داخلي خودرو را برطرف كند.

عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي با اشاره به جلسه روز گذشته اين كميسيون در زمينه ارايه گزارش توسط ايران خودروتصريح كرد: با توجه به اينكه عملكرد اين مجموعه براي كميسيون صنايع مهم است ، بر اين اساس به نوبت جلساتي با اين گروه تشكيل مي دهيم.

به گفته وي، ضمن انتقادات وارده به شركت ايران خودرو اما از دست اندركاران اين مجموعه تشكر مي كنيم و بايد از آن حمايت جدي صورت گيرد.

ابطحي خاطر نشان كرد: بر اساس گزارش روز گذشته ايران خودرو، اين مجموعه از نظر مالي در وضعيت مناسبي قرار دارد و هيچ مشكلي در اين زمينه وجود ندارد .

وي گفت: بحران مالي ايران خودروشايعه اي بيش نبوده چراكه اين مجموعه بعنوان يك شاخص مطرح از نقدينگي سهام و سودآوري در سطح مطلوبي قرار دارد.

وي افزود: در اين ميان يك عده به دنبال اين امر هستند كه با شايعه پراكني براي واحدهاي بزرگ دولتي مشكل آفريني كنند.

عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: ايران خودرو بعنوان مجموعه شناخته شده در سطح بين المللي مي تواند از تسهيلات خارجي استفاده كند اما بانك مركزي مانع اين امرمي شود.

وي با اشاره با اينكه بانك مركزي از نظر مالي نمي تواند تعامل خوبي با واحدهاي توليدي و صنعتي برقرار كند، خاطر نشان كرد: با توجه به منابع گران داخلي و نيز وجهه بين المللي ايران خودرو اين شركت بايد بتواند از اعتبارات بين المللي ارزان استفاده كند.