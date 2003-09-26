تيم ملي در برابر اردن شكست را پذيرا شد

به گزارش خبرنگار" مهر " پس از آنكه تيم ملي كشورمان در نيمه نخست بازي را با حساب دو بر يك به حريف واگذار كرد با آغاز نيمه دوم ملي پوشان كشورمان نبض بازي را در دست گرفتند و در سيزدهمين دقيقه از نيمه دوم محرم نويد كيا با يك پاس در عمق عالي فرهاد مجيدي را در موقعيت مناسب صاحب توپ كرد كه ضربه دقيق مجيدي در گوشه دروازه اردن جاي گرفت تا همه چيزازنوشروع شود و با نتيجه دو بر دو مسابقه ادامه يابد.

پس از گل تساوي ايران بازيكنان اردن بر شدت حملات خود افزودند اما دفاع چند لايه تيم ملي كشورمان اجازه گلزني به آنها را نداد، در دقايق مياني نيمه دوم مردان ملي پوش كشورمان به علت نداشتن يك رهبر قوي در ميانه ميدان نتوانستند توپهاي خوبي را به كريمي و مجيدي برسانند .

شايد به همين خاطر شاهرخي در 20 دقيقه پاياني جواد كاظميان را به جاي كاپيتان كريمي وارد ميدان كرد.اما در دقيقه 80 بازي اردن توسط بدران شبران و روي اشتباه خط دفاعي و دروازه بان ايران به گل سوم دست يافت. دو دقيقه پس از اين گل بزيك جانشين فرهاد مجيدي شد تا شايد مشكل گلزني تيم ملي را حل كند.

در دقايق پاياني تيم ملي كشورمان با وجود اينكه فشار حملات خود را دو چندان كرده بود نتوانست از موقعيت ها استفاده كند تا بازنده اين بازي حساس باشد.