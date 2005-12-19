سازمان فارغ التحصيلان دانشگاه علوم پزشكي تهران ايجاد مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "باقر لاريجاني" رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران امروز در سومين روز از پنجمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران افزود : اين دانشگاه سرمايه عظيمي از اساتيد پيشكسوت و دانشجويان دارد كه مي توانند در تحقيقات پشتيبان دانشگاه باشند.

وي اضافه كرد: دانشكده علوم نوين پزشكي به زودي به جاي دانشكده ابوريحان راه اندازي شده و با سه رشته بيوتكنولوژي، نانوتكنولوژي و فناوري اطلاعات كار خود را آغاز خواهد كرد.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران از قول هاي مساعد معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت براي تصويب دو مركز تحقيقاتي جديد در اين دانشگاه خبر داد و افزود : سرانه تحقيقات در كشور51/0 است اما اين ميزان در دانشگاه علوم پزشكي تهران 88/0 است و با وجود 8 قطب علمي، 2 مركز رشد و 12 واحد فناوري اين دانشگاه نيازمند توجه بيشتري است.

وي گفت : دانشگاه علوم پزشكي تهران با حدود يك هزار و 200 نفر عضو هيئت علمي موفق به كسب رتبه هاي بسياري در زمينه هاي آموزشي و پژوهشي در ميان دانشگاه هاي كشور شده و توانسته است دوره هاي كارداني را كاهش و دوره هاي تخصصي را افزايش دهد.

"لاريجاني" موفقيت هاي اين دانشگاه را مرهون تلاش هاي دكتر محمدرضا ظفرقندي رئيس سابق دانشگاه علوم پزشكي تهران و وجود برنامه استراتژيك دانشگاه دانست و تصريح كرد : در بسياري از مواقع با كمك رياست سابق دانشگاه از ديگر بودجه ها براي بخش پژوهش استفاده كرده ايم.

به گفته وي گسترش انجمن هاي علمي دانشجويان يكي از راهبردهاي اصلي دانشگاه است كه با نظارت اساتيد زمينه مناسبي را براي فعاليت هاي آنان فراهم مي كند.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران، تغيير در ارزيابي ها را از ديگر موارد مورد اهميت در اين دانشگاه برشمرد و خاطرنشان كرد : هر فردي كه بتواند Grant بيشتري براي دانشگاه كسب كند مي تواند از Grant و امتياز بيشتري هم برخوردار شود.

"لاريجاني" به مشاركت اجتماعي در پژوهش هاي علوم پزشكي اشاره و تأكيد كرد : ايجاد مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاي سلامت، مركز تحقيقات جمعيت و مركز تحقيقات اعتياد و امضاء تفاهم نامه پژوهشي با معاونت اجتماعي نيروي انتظامي و ديگر دستگاه هاي اجرايي از ديگر اقدامات انجام شده توسط دانشگاه است.

وي اظهار داشت : ايجاد مراكز كسب و كار كوچك يا SBDC نيز توانسته است قراردادهاي متعددي را انجام دهد و همكاري بين المللي بايد گسترش يابد چرا كه دانشگاه بيش از اين نمي تواند از بودجه داخلي هزينه كند بلكه بايد بتواند توجه بيشتري به خارج از دانشگاه مبذول كند.