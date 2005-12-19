برگزاري هفته ششم رقابتهاي ليگ برتر فوتسال در تهران و رشت

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين هفته ازبازيها سه ديدار انجام خواهد شد كه پيكان تهران با پارس بتول گرمسار درتهران بازي خواهد كرد.

ملوان رشت با هرمزگان به ميزباني شهر رشت مسابقه خواهد داشت و راه آهن تهران درباشگاه خود به مصاف تيم ديهيم اهواز مي رود.