پيشتازي ائتلاف شيعيان در بغداد / نخست وزير آينده عراق از ميان جعفري و يا عبدالمهدي انتخاب خواهد شد/ هشدار مشاور نخست وزير عراق به احتمال دستكاري در نتايج انتخابات

پيشتازي ائتلاف شيعيان در بغداد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه العربيه ، بر اساس اعلام هيئت عالي مستقل انتخابات عراق از مجموع 89درصد آراي شمارش شده در بغداد، ائتلاف عراق يكپارچه (شيعيان) به رهبري سيدعبدالعزيز حكيم، 52 درصد آرا، ائتلاف الدليمي( از رهبران اهل تسنن) 18 درصد آرا و ائتلاف العراقيه به رهبري اياد علاوي نخست وزير سابق 13 درصد آرا را به خود اختصاص داده اند.

صفوت شريف عضو هيئت عالي مستقل انتخابات عراق گفت كه 70 درصد آراي انتخاباتي از استانهاي بغداد، بابل، كركوك، كربلا، و الانبار به مقر مركزي اين هيئت رسيده است .



وي از ناظران بين المللي، محلي و نمايندگان ائتلافها واحزاب سياسي خواست به طور شبانه روزي در مركزي ملي شمارش آرا حضور داشته باشند.



از سوي ديگر، الاعرجي يك عضو فهرست ائتلاف عراق يكپارچه تاكيد كرد كه نخست وزير آينده عراق فقط از ميان اعضاي اين فهرست ويكي از دو شخصيت معروف يعني ابراهيم الجعفري ويا عادل عبدالمهدي انتخاب خواهد شد.



بهاء الاعرجي با اشاره به اينكه دولت آينده بر مبناي قانون اساسي جديد شكل خواهد گرفت، گفت : بر اساس قانون اساسي جديد، نخست وزير بايد از ميان اعضاي بزرگترين فراكسيون پارلمان انتخاب گردد ودر حال حاضر فهرست ائتلاف يكپارچه عراق بزرگترين فراكسيون پارلمان است واين بدين معناست كه نخست وزير فقط يكي از اعضاي اين فهرست خواهد بود.



الاعرجي در ادامه افزود : هيچ كدام از اين دو شخصيت نمي تواند خود را بر اين منصب تحميل نمايد، بلكه اين فهرست ائتلاف يكپارچه عراق است كه در اين باره تصميم خواهد گرفت وهر يك از اعضاي فهرست در انتخاب نماينده خود در منصب نخست وزيري داراي يك راي بوده واز حق يكساني برخودارند.

دولت آينده عراق، ائتلافي خواهد بود

نماينده پارلمان عراق تصريح كرد : دولت آينده عراق يك دولت ائتلافي خواهد بود و بايد نام مرحله آينده را مرحله دولت ائتلافي ناميد.



ازسوي ديگر، كمال الساعدي يك عضو ديگر مجمع عراق تاكيد كرد كه آمريكايي ها تمايل ندارند، اسلامگرايان درعراق حكومت كنند،اما با اين حال آنها درنهايت اگرهم بخواهند نمي توانند دربرابر نتايج انتخابات بايستند.



الساعدي با اشاره به هشدار موفق الربيعي مشاور امنيت ملي عراق درباره اينكه طرفهاي خارجي فشارهايي بر هيئت عالي مستقل انتخابات براي تغيير نتايج انتخابات پارلماني اعمال مي كنند، اظهار داشت : موفق الربيعي اين اظهارات را براساس اطلاعات مشخصي كه در اختيار دارد، بيان كرده است.



الساعدي افزود: به نظرمن بين اظهارات موفق الربيعي و سفر غيرمنتظره ديك چني معاون رئيس جمهوري آمريك به عراق در چنين شرايطي ارتباط وجود دارد وسفرناگهاني چني درشرايط كنوني اين باور را ايجاد مي كند كه فشارهايي ازطرف وي در زمينه انتخابات اعمال مي شود.



وي با هشدار به اينكه دستكاري درنتايج انتخابات تهديد خطرناكي براي فرايند سياسي عراق محسوب خواهد شد،گفت: با توجه به سخت بودن دستكاري درنتايج انتخابات در مراكز انتخاباتي به علت حضور ناظران جناح هاي مختلف سياسي ممكن است دستكاري درنتايج انتخابات ازطريق رايانه مقرمركزي هيئت عالي مستقل انتخابات صورت گيرد.



اين عضو مجمع ملي عراق باابرازنگراني ازاحتمال تقلب درنتايج انتخابات گفت: پس از اينكه از نتايج خوب فهرست ائتلاف يكپارچه عراق در بيشتر مناطق باخبر شديم اين نگراني بوجود آمد كه ممكن است اين برتري برخي را به طرف دستكاري در نتايج انتخابات سوق دهد، به همين علت و به منظور جلوگيري از هرگونه تلاش براي دستكاري درنتايج انتخابات آمار وارقام را اعلام كرده ايم.



اين نماينده عراقي تاكيد كرد كه مردم اين كشور و راي دهندگان وفاداري خود را به اين فهرست ثابت كردند واين فهرست تجلي گروجدان كساني به شمارمي آيد كه آن را انتخاب كرده اند.



هشدار مشاور ابراهيم جعفري درباره پيامد هرگونه تقلب درنتايج انتخابات عراق



مشاور مطبوعاتي نخست وزيرعراق درباره پيامد هرگونه دستكاري درنتايج انتخابات پارلماني اين كشور هشدار داد.



جواد طالب گفت: آگاهي وبيداري مردم عراق و رهبران اين كشور تضميني براي خنثي كردن هرگونه توطئه براي دستكاري درنتايج انتخابات محسوب مي شود.



طالب افزود: فهرست ائتلاف يكپارچه عراق از طريق ناظران خود ملاحظات وتخلفاتي را در انتخابات پارلماني اخير ثبت كرده است و كميسيون عالي انتخابات عراق اعتراض هاي مطرح شده درباره نتايج انتخابات را بررسي مي كند واميد مي رود هيچ يك از طرفهاي عراقي مجبور به تقلب و دستكاري درنتايج انتخابات نشود.



مشاور نخست وزيرعراق درباره سفر ديك چني معاون رئيس جمهوري آمريكا به عراق گفت : محور مذاكرات ديك چني وابراهيم جعفري نخست وزيرعراق،موفقيت فرايند سياسي درعراق كه براي دولت آمريكا حائز اهميت است، بود.



وي افزود: ابراهيم جعفري درديدار با چني همچنين گزارشي درباره تحولات فرايند سياسي عراق ودستاوردهاي اين كشور درزمينه هاي مختلف ارائه داد.



جواد طالب درباره همزمان شدن سفر ديك چني به اين كشور بااظهارنگراني ها از دستكاري درنتايج انتخابات عراق گفت: احتمال تقلب در انتخابات نه فقط درعراق بلكه حتي دربيشتر كشورهاي پيشرفته وجود دارد و جعفري تقلب درانتخابات را بعيد نمي داند.



وي درپايان تاكيد كرد به نظرما ارتباطي بين سفرديك چني به عراق و تقلب درانتخابات وجود ندارد.

درانتخابات پارلماني عراق كه پنجشنبه گذشته برگزار شد، 5/ 15 ميليون عراقي واجد شرايط بودند كه حدود 10 تا 11 ميليون معادل 70 درصد آنها شركت كردند.

275 نماينده ملت عراق در پي اين انتخابات به مجلس دائمي راه خواهند يافت.

بر اساس آخرين اخبار، ائتلاف عراق يكپارچه به رهبري سيدعبدالعزيز حكيم در 9 استان بيشترين آراء را به خود اختصاص داده است.