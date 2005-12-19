كشورهاي منطقه از ايران دربرابر خطرات نيروگاه هسته اي بوشهر تضمين مي خواهند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه،"عبد الله راشد النعيمي" پس از پايان نشست سران شوراي همكاري خليج فارس درابوظبي در كنفرانس خبري گفت : كشورهاي منطقه خواستار تضمين هايي درباره خطرات نيروگاه هسته اي بوشهر هستند.

وي گفت : ما در منطقه نزديك به نيروگاه هسته اي بوشهر هستيم ولي هيچ تضمين وپيشگيري و حمايتي را درصورت نشت احتمالي ازنيروگاه به آبهاي خليج فارس نداريم .

وزير امورخارجه امارات ادامه داد : ايران عضو توافقنامه هشدارسريع نيست و ما خواستار تضمين ها و حفاظت هاي زيست محيطي درخليج فارس هستيم .

شوراي همكاري خليج فارس در بيانيه پاياني بيست و ششمين نشست در ابوظبي خواستارعاري شدن منطقه از سلاح هاي كشتار جمعي شد.