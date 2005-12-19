نيروي انتظامي بايد با تجربه و علم روز گام بردارد// توليد علم و انديشه حرف اول را در جهت پيشرفت مي زند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، آيت الله هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشيخص مصلحت نظام كه در چهارمين دوره همايش تحقيقات و پژوهش نيروي انتظامي كه در ساختمان ستاد فرماندهي ناجا سخن مي گفت با بيان اين مطلب افزود: جوامعي كه توانسته اند زودتر خود را با علم و دانش وفق دهند امروزه در جهان از جايگاه مطلوبي برخوردارند و آناني كه اين مقوله را دير فهميدند در حال حاضر در قافله حركت مي كنند.

رئيس مجمع تشيخص مصلحت نظام گفت: جمهوري اسلامي ايران در اين سالها گامهاي جهشي در خصوص توليد علم و دانش برداشته است كه ما شاهد تشكيل كميته هاي خوبي در زمينه آموزش چه در سازمان هاي دولتي و غيردولتي هستيم.

هاشمي رفسنجاني كيفيت را از اركان اصلي توليد علم و دانش بر شمرد و افزود: از لحاظ كيفي كشورمان توانسته است گامهاي تكميلي بردارد زيرا تحقيقات زمينه بهره گيري و پيشرفت و توسعه پايدار در كشور است.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به سند چشم انداز بيست ساله گفت: يكي از اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور حركت به سمت دانش و توليد علم است كه محور آن تربيت دانشمندان است.

وي در ادامه خاطرنشان كرد : ما بايد از علم در توليد بيشتر استفاده كنيم كه متاسفانه در جامعه كمتر ديده مي شود كه به عبارتي ديگر از كمبودهاي نظام به حساب مي آيد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت با اشاره به بهره وري متعادل و توليد علم گفت: اگر ما بتوانيم از بهره وري مناسب در كشور در خصوص توليد علم استفاده كنيم مي توانيم از ناخالصي هاي افزوده شده استفاده كنيم و در جهت توليد علم گام برداريم.

هاشمي رفسنجاني افزود: ما از نظر وجود استعدادهاي لازم در كشور مطمئن هستيم و اميدواريم كه مديران ما ارزش اين استعدادها را احساس كنند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اگر مي خواهيم جامعه اي با ثبات و دانشمند داشته باشيم بايد به توليد علم و دانش اهميت قائل شويم.

وي كه در چهارمين دوره تحقيقات و پژوهش ناجا سخن مي گفت افزود: در نيروي انتظامي حركت جديدي صورت گرفته است به طوري كه پيشرفت را در نيروهاي مسلح از جمله نيروي انتظامي شاهد هستيم.

وي گفت: ناجا به تحقيقات فراواني نياز دارد زيرا روزانه پليس با مردم در برخورد است.

هاشمي رفسنجاني خاطرنشان كرد: اگر نيروي انتظامي بتواند با تجربه و علم روز گام بردارد مي تواند بسياري از مشكلات موجود را برطرف كند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: شناخت جرم مسئله جدي در دنيا است كه بايد در تحقيقات ناجا ماهيت جرم به درستي شناخته شود تا پليس بتواند به درستي و با دقت فراوان وارد عمل شود.

وي داشتن ابزار شناخت براي پليس را از واجبات اين ارگان دانست و افزود: ابزارهايي كه باعث مي شود پليس در انجام وظيفه اش بتواند به درستي عمل كند و در نزد مردم جايگاه مطلوبي برخوردار باشد بايد در اختيار نيروي انتظامي قرار گيرد.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت: تحقيقات ذاتا ارزشمند است و بايد به اين دانش در كشور ارج دهيم.

هاشمي رفسنجاني با اشاره به پيروزي انقلاب اسلامي گفت: بعد از انقلاب اسلامي فتح باب جديدي با عنوان عبادت و راه سعادت باز شده است كه بايد آن را تعقيب كنيم و انتظار داريم كه در عمليات هاي ميداني كه ناجا در سطح شهر دارد بتواند تاثير فراواني داشته باشد به طوري كه از ذهن عموم مردم فراموش نشود.

وي گفت: امروزه پليس در جامعه از موقعيت خوبي برخوردار است به طوري كه زماني كه ما عملكرد ناجا را ارزيابي مي كنيم مي بينيم كه در آن مردم علاقه خودشان را به همكاري با پليس نشان مي دهند كه اين براي نظام جمهوري اسلامي ايران از ارزشي والا برخوردار است چرا كه مردم احساس مي كنند زماني كه پليس در كنارشان است امنيت و سعادت بيشتري دارند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت با اشاره به نارضايتي دشمنان انقلاب افزود: در كشور ما ازسوي برخي كشورهاي بيگانه طرح ناامني طراحي شده است كه متاسفانه برخي از عوامل آنها در داخل كشور به اين ناامني ها دامن مي زنند كه فكر مي كنند با اين كارشان مي توانند به انقلاب اسلامي ضربه وارد كنند.

هاشمي رفسنجاني در پايان با اشاره به موقعيت جغرافيايي و شرايط كنوني جمهوري اسلامي ايران در منطقه گفت: در حال حاضر ايران در منطقه از شرايط بسيار مطلوبي برخوردار است و مي تواند با سند چشم انداز بيست ساله و راههاي ميانبر اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور را هرچه زودتر تحقق بخشد.

وي ابراز اميدواري كرد در آينده نزديك نيروي انتظامي قوي تر از گذشته در كشور ظاهر شود.