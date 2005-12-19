مدير تيم امانه عراق : به رضازاده افتخار مي كنيم / ما عاشق فوتبال ايران هستيم

ابوكرارمديرباشگاه امانه عراق كه به همراه تيم وزنه برداري اين باشگاه به كره جنوبي سفر كرده است درگفت و گو با خبرنگار اعزامي " مهر" به محل اين مسابقات ضمن بيان اين مطلب افزود: حسين رضازاده نه تنها براي ايراني ها بلكه براي همه شيعيان در سراسر جهان افتخاز است و ما خوشحاليم كه قويترين مرد جهان يك مسلمان شيعه است.

مديرتيم امانه عراق در ادامه گفت و گوي دوستانه و صميم خود با خبرنگار" مهر" بحث را به فوتبال كشاند و گفت : ما عاشق فوتبال ايران هستيم و از اينكه تيم ملي شما به جام جهاني راه پيدا كرده است بسيار خوشحاليم و آرزو مي كنيم در اين مسابقات بتوانيد از اعتبار فوتبال خودتان و آسيا دفاع كنيد.

ابوكراردرپايان ابراز اميدواري كرد كه تيم هاي وزنه برداري ايران شركت كننده درمسابقات وزنه برداري باشگاههاي آسيا بتوانند به كسب عنوان قهرماني به كشورشان بازگردند و رضازاده هم ركورد جديدي را به ثبت برساند.