شوراي عالي اشتغال كليات كاهش هزينه هاي تامين اجتماعي را تصويب كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين جلسه مقرر شد كه وزارت كار و امور اجتماعي و سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي و تامين اجتماعي، آيين نامه پيشنهادي خود براي كاهش هزينه هاي بيمه تامين اجتماعي را به شوراي عالي اشتغال ارايه دهند.

هزينه بيمه تامين اجتماعي هم اكنون 30 درصد است كه هفت درصد آن را كارگر و بيست درصد را كارفرما و سه درصد را دولت تامين مي كنند.

شوراي عالي اشتغال همچنين از وزارت امور اقتصادي و دارايي خواست طرح كاهش هزينه هاي مالياتي براي مناطق كمتر توسعه يافته و بنگاه هاي كوچك و مرتبط زودبازده را به اين شورا ارايه كند.

همچنين سازمان مديريت و برنامه ريزي موظف شد هزينه هاي آموزش مهارت و كارافريني به منظور ايجاد ظرفيت اشتغال يك ميليون نفر را پيش بيني و در لايحه بودجه سال آينده منظور كند.

همچنين به منظور افزايش كارآيي شوراي عالي اشتغال مقرر شد رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، سرپرست كميته امداد امام خميني (ره) و دو استاندار به انتخاب استانداران سراسر كشور در جلسات بعدي اين شورا حضور داشته باشد.

سازمان مديريت و برنامه ريزي همچنين موظف شد بودجه مورد نياز براي يارانه سود تسهيلات را با توجه به مصوبه اخير هيات وزيران مشخص و در لوايح بودجه سنواتي درج كند.