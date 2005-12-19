سه وزنه بردار ايران فردا با رقيبان رقابت مي كنند/ همه منتظر رضازاده

به گزارش خبرنگار اعزامي " مهر" به كره جنوبي ، رقابتهاي دسته 69 كيلوگرم صبح فردا با حضور مهدي پانزوان وزنه بردار تيم سايپا پيگيري خواهد شد. در وزن 77 كيلوگرم مسعود محرابي نيز به رقابت با رقيبان خود خواهد پرداخت. در همين وزن علي فلاحتي نژاد نيز براي كسب مدال طلا به رقابت به رقيبان خود خواهد پرداخت.



اين رقابتها در حالي پيگيري مي شود كه حسين رضازاده وزنه بردارسنگين وزن تيم سايپا نيز با آمادگي كامل آماده رويارويي با رقيبان خود است. علاقمندان به وزنه برداري در كره جنوبي و حتي مسئولان و مربيان تيم هاي شركت كننده براي وزنه زدن رضازاده لحظه شماري مي كنند و بسياري از انها اين اميدواري را دارند كه رضازاده ركورد شكني كند.

درششمين دوره رقابتهاي وزنه برداري باشگاههاي آسيا دو تيم از ايران ( سايپا و پيام ارتباطات ) ، دو تيم از كره جنوبي و تيم هايي از چين ، ماكائو ، بنگلادش ، هنگ كنك ، مغولستان ، قرقيزستان ، و تايلند حضور دارند.