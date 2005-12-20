مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب :

افروغ : در كشور ما بيش از آنكه ثروت به قدرت بينجامد قدرت به ثروت مي انجامد

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس : سقوط هواپيما درحدي نيست كه وزير استيضاح شود

فرمانده ناحيه انتظامي استان تهران : توزيع مشروبات الكلي عمده ترين نگراني نيروي انتظامي است



آفرينش :

هاشمي رفسنجاني : سربسته مي گويم كه عده اي قصد دارند فضاي جامعه را به نا امني بكشانند

وزير دفاع روسيه : مسكو سيستم هاي ضد هوايي پيشرفته به تهران مي دهد

وزير علوم : وزارت علوم متولي كار آفريني نيست



اعتماد:

الهام : استيضاح مانند طلاق ، زيبا نيست

در آستانه دور جديد مذاكرات هسته اي عنوان شد، ايران كوتاه نمي آيد



ابرار:

عضو مجلس خبرگان: ضرورتي براي حضور زنان در مجلس خبرگان وجود ندارد

بادامچيان : خاتمي مي خواهد حساب خود را از اصلاح طلبان دولتي جدا كند

عمره گزاران از دهم بهمن به كاروان ها مراجعه كنند



ايران:

سخنگوي دولت اعلام كرد: دولت به رسانه ها اعتماد دارد

تدابير ايران براي دور جديد گفتگو با اروپا ، تهران با پيشنهاد هاي تازه به اتاق مذاكره وين مي رود

معاون راهنمايي و رانندگي اعلام كرد: تردد نوبتي خودروها تا پايان زمستان اجرا مي شود



اقتصاد پويا:

رييس جمهور احمدي نژاد : وزرا اجازه ندهند تصميم هاي دولت در بوروكراسي اداري معطل شود

سخنگوي دولت: دولت به رسانه هاي داخلي اعتماد دارد

سازمان هواپيمايي مجوز 10 شركت را لغو كرد



اسرار:

80 درصد كارمندان كشور زير خط فقر

بي خبري از نتيجه نشست احمدي نژاد و رييس دانشگاه آزاد

قيمت جهاني نفت از مرز 105 دلار خواهد گذشت



توسعه :

هاشمي رفسنجاني : دموكراسي بدون توجه به احزاب امكان پذير نيست

دبير شوراي عالي امنيت ملي : فضا سازي هاي آمريكا ايران را مصمم تر مي كند

مجيد انصاري : جريان مرموزي در جامعه در حال فعاليت است



جوان:

شادي فلسطيني ها از سكته شارون

تشكيل جلسه پيگيري سقوط هواپيماي سي - 130 با حضور نمايندگان سه قوه

وزير رفاه مدير عامل سازمان تامين اجتماعي بر كنار كرد



جام جم:

گزارشي تحليلي از اختلاف ديدگاه ها و تحولات احزاب ؛ احزاب ، دمكراسي را ناقص تمرين مي كنند

در مدت 10 روز رخ داد، ابطال 2 ميليون قبض جريمه بدون متخلف

الهام از جلسه رييس جمهور با جاسبي خبر داد



جمهوري اسلامي :

يك دانشمند ناراضي اسراييلي : غرب بايد به خاطر تسليح اسراييل به سلاح اتمي خود را لعنت كند

فرمانداربم : كمتر از 6 درصد از زلزله زدگان صاحبخانه شدند سخنگوي دولت : تهديدات غربي ها تاثيري در تصميم ايران براي حفظ چرخه سوخت هسته اي ندارد



جهان اقتصاد:

رييس كميسيون اقتصادي مجلس : 90 درصد مفاسد اقتصادي در بخش هاي دولتي رخ مي دهد

سود اوراق مشاركت 5/15 درصد شد

عليرغم مخالفت هاي فراوان، معاون وزير نيرو : آبگيري سد سيوند حتمي است



جهان صنعت:

مديرعامل بانك پاسارگاد در آيين گشايش نخستين شعبه تهران اعلام كرد: پاسارگاد در ميان 500 شركت برتر دنيا

قيمت سيمان واقعي شود بحران هم فرو مي نشيند

مدير عامل تامين اجتماعي بر كنار شد



حيات نو:

بازگشايي پارلمان افغانستان پس از سي سال

هاشمي رفسنجاني: سربسته بگويم، عده اي مي خواهند جامعه را ناامن كنند

لاريجاني : غني سازي از نظر ايران جدي است



خراسان :

معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي : قول مي دهم ديگر جريمه اشتباهي ثبت نشود

آقازاده : پيشنهادهاي جديدي از سوي ايران ارائه مي شود

نايب رييس كميسيون اصل 90: اسامي مديران متخلف پس از قطعي شدن حكم توسط ديوان محاسبات و كميسيون اصل 90 اعلام مي شود



دنياي اقتصاد :

مذاكرات اتمي فردا از سر گرفته مي شود، لاريجاني : قائل به بازي برد- برد هستيم

هيات دولت فردا آزاد سازي قيمت سيمان را بررسي مي كند، بورس در تب و تاب تعيين تكليف سيمان

با حكم وزير رفاه، رييس سازمان تامين اجتماعي بر كنار شد



شرق :

مخالفت سخنگوي دولت با استيضاح وزير دفاع

مجمع روحانيون تصويب كرد، خاتمي مسئول شناسايي كانديداهاي خبرگان



صداي عدالت:

هاشم زاده هريسي با اشاره به بحث جوانگرايي ؛ مجلس خبرگان نبايد به طلبه خانه تبديل شود

كشمكش دولت و هواپيمايي هاي ايران بر سر قيمت بليت

شهريه دانشگاه آزاد رييس جمهور و جاسبي را رو در رو كرد



عصر اقتصاد:

دبير كل بانك مركزي: 65 درصد عمليات بانكي اشكال شرعي ندارد

با حضور روساي جمهور ايران و آذربايجان ؛ صادرات گاز ايران به نخجوان امروز آغاز مي شود

سخنگوي دولت : دولت در صدد سانسور رسانه ها نيست



كيهان:

سفر دكتر احمدي نژاد به نخجوان ، ايران از فردا گاز آذربايجان را صادر مي كند

گشت هاي محيط زيست كارخانجات متخلف را جريمه مي كنند

فشار 2 حزب بزرگ آمريكا براي عقب نشيني ، انتخابات عراق كاخ سفيد را لرزاند



كاروكارگر:

با انتقاد از عزل مدير عامل تامين اجتماعي يك ماه پس از انتصاب ، محجوب : برخوردهاي سليقه اي منابع كارگران را به خطر مي اندازد

واكنش وزارت امور خارجه به بيانيه كشورهاي عرب حوزه خليج فارس ، مواضع شوراي همكاري در خصوص جزاير ايراني تكراري و بي پايه است

با اشاره به فعاليت موثر حزب جمهوري اسلامي ، رفسنجاني : امكان تاسيس يك حزب نيرومند وجود دارد



همبستگي :

سخنگوي دولت : وضعيت جهاني ايران مطلوب است

لاريجاني : فضا سازي هاي امريكا ايران را مصمم تر مي كند

آخرين اخبار از سقوط هواپيماي سي 130 و استيضاح وزير دفاع



همشهري:

با هدف افزايش كارايي در حوزه فرهنگسازي ، شهرداري از ظرفيتهاي تازه در حوزه فرهنگي - هنري بهره مي گيرد

با مراجعه به مراكز پستي آغاز مي شود، ثبت نام كارت هوشمند براي دارندگان موتور سيكلت از 15 دي ماه

لاريجاني : اراده ملي ايرانيان در غني سازي اورانيوم جدي است



هموطن سلام:

طرح هاي روان سازي ترافيك بررسي مي شود، برخورد با خودروهاي تك سرنشين

200 ميليارد تومان در آمد دلالان سيمان

وام شهريه دانشجويان را سريعتر پرداخت كنيد