مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب :
افروغ : در كشور ما بيش از آنكه ثروت به قدرت بينجامد قدرت به ثروت مي انجامد
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس : سقوط هواپيما درحدي نيست كه وزير استيضاح شود
فرمانده ناحيه انتظامي استان تهران : توزيع مشروبات الكلي عمده ترين نگراني نيروي انتظامي است
آفرينش :
هاشمي رفسنجاني : سربسته مي گويم كه عده اي قصد دارند فضاي جامعه را به نا امني بكشانند
وزير دفاع روسيه : مسكو سيستم هاي ضد هوايي پيشرفته به تهران مي دهد
وزير علوم : وزارت علوم متولي كار آفريني نيست
اعتماد:
الهام : استيضاح مانند طلاق ، زيبا نيست
در آستانه دور جديد مذاكرات هسته اي عنوان شد، ايران كوتاه نمي آيد
ابرار:
عضو مجلس خبرگان: ضرورتي براي حضور زنان در مجلس خبرگان وجود ندارد
بادامچيان : خاتمي مي خواهد حساب خود را از اصلاح طلبان دولتي جدا كند
عمره گزاران از دهم بهمن به كاروان ها مراجعه كنند
ايران:
سخنگوي دولت اعلام كرد: دولت به رسانه ها اعتماد دارد
تدابير ايران براي دور جديد گفتگو با اروپا ، تهران با پيشنهاد هاي تازه به اتاق مذاكره وين مي رود
معاون راهنمايي و رانندگي اعلام كرد: تردد نوبتي خودروها تا پايان زمستان اجرا مي شود
اقتصاد پويا:
رييس جمهور احمدي نژاد : وزرا اجازه ندهند تصميم هاي دولت در بوروكراسي اداري معطل شود
سخنگوي دولت: دولت به رسانه هاي داخلي اعتماد دارد
سازمان هواپيمايي مجوز 10 شركت را لغو كرد
اسرار:
80 درصد كارمندان كشور زير خط فقر
بي خبري از نتيجه نشست احمدي نژاد و رييس دانشگاه آزاد
قيمت جهاني نفت از مرز 105 دلار خواهد گذشت
توسعه :
هاشمي رفسنجاني : دموكراسي بدون توجه به احزاب امكان پذير نيست
دبير شوراي عالي امنيت ملي : فضا سازي هاي آمريكا ايران را مصمم تر مي كند
مجيد انصاري : جريان مرموزي در جامعه در حال فعاليت است
جوان:
شادي فلسطيني ها از سكته شارون
تشكيل جلسه پيگيري سقوط هواپيماي سي - 130 با حضور نمايندگان سه قوه
وزير رفاه مدير عامل سازمان تامين اجتماعي بر كنار كرد
جام جم:
گزارشي تحليلي از اختلاف ديدگاه ها و تحولات احزاب ؛ احزاب ، دمكراسي را ناقص تمرين مي كنند
در مدت 10 روز رخ داد، ابطال 2 ميليون قبض جريمه بدون متخلف
الهام از جلسه رييس جمهور با جاسبي خبر داد
جمهوري اسلامي :
يك دانشمند ناراضي اسراييلي : غرب بايد به خاطر تسليح اسراييل به سلاح اتمي خود را لعنت كند
فرمانداربم : كمتر از 6 درصد از زلزله زدگان صاحبخانه شدند سخنگوي دولت : تهديدات غربي ها تاثيري در تصميم ايران براي حفظ چرخه سوخت هسته اي ندارد
جهان اقتصاد:
رييس كميسيون اقتصادي مجلس : 90 درصد مفاسد اقتصادي در بخش هاي دولتي رخ مي دهد
سود اوراق مشاركت 5/15 درصد شد
عليرغم مخالفت هاي فراوان، معاون وزير نيرو : آبگيري سد سيوند حتمي است
جهان صنعت:
مديرعامل بانك پاسارگاد در آيين گشايش نخستين شعبه تهران اعلام كرد: پاسارگاد در ميان 500 شركت برتر دنيا
قيمت سيمان واقعي شود بحران هم فرو مي نشيند
مدير عامل تامين اجتماعي بر كنار شد
حيات نو:
بازگشايي پارلمان افغانستان پس از سي سال
هاشمي رفسنجاني: سربسته بگويم، عده اي مي خواهند جامعه را ناامن كنند
لاريجاني : غني سازي از نظر ايران جدي است
خراسان :
معاون راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي : قول مي دهم ديگر جريمه اشتباهي ثبت نشود
آقازاده : پيشنهادهاي جديدي از سوي ايران ارائه مي شود
نايب رييس كميسيون اصل 90: اسامي مديران متخلف پس از قطعي شدن حكم توسط ديوان محاسبات و كميسيون اصل 90 اعلام مي شود
دنياي اقتصاد :
مذاكرات اتمي فردا از سر گرفته مي شود، لاريجاني : قائل به بازي برد- برد هستيم
هيات دولت فردا آزاد سازي قيمت سيمان را بررسي مي كند، بورس در تب و تاب تعيين تكليف سيمان
با حكم وزير رفاه، رييس سازمان تامين اجتماعي بر كنار شد
شرق :
مخالفت سخنگوي دولت با استيضاح وزير دفاع
مجمع روحانيون تصويب كرد، خاتمي مسئول شناسايي كانديداهاي خبرگان
صداي عدالت:
هاشم زاده هريسي با اشاره به بحث جوانگرايي ؛ مجلس خبرگان نبايد به طلبه خانه تبديل شود
كشمكش دولت و هواپيمايي هاي ايران بر سر قيمت بليت
شهريه دانشگاه آزاد رييس جمهور و جاسبي را رو در رو كرد
عصر اقتصاد:
دبير كل بانك مركزي: 65 درصد عمليات بانكي اشكال شرعي ندارد
با حضور روساي جمهور ايران و آذربايجان ؛ صادرات گاز ايران به نخجوان امروز آغاز مي شود
سخنگوي دولت : دولت در صدد سانسور رسانه ها نيست
كيهان:
سفر دكتر احمدي نژاد به نخجوان ، ايران از فردا گاز آذربايجان را صادر مي كند
گشت هاي محيط زيست كارخانجات متخلف را جريمه مي كنند
فشار 2 حزب بزرگ آمريكا براي عقب نشيني ، انتخابات عراق كاخ سفيد را لرزاند
كاروكارگر:
با انتقاد از عزل مدير عامل تامين اجتماعي يك ماه پس از انتصاب ، محجوب : برخوردهاي سليقه اي منابع كارگران را به خطر مي اندازد
واكنش وزارت امور خارجه به بيانيه كشورهاي عرب حوزه خليج فارس ، مواضع شوراي همكاري در خصوص جزاير ايراني تكراري و بي پايه است
با اشاره به فعاليت موثر حزب جمهوري اسلامي ، رفسنجاني : امكان تاسيس يك حزب نيرومند وجود دارد
همبستگي :
سخنگوي دولت : وضعيت جهاني ايران مطلوب است
لاريجاني : فضا سازي هاي امريكا ايران را مصمم تر مي كند
آخرين اخبار از سقوط هواپيماي سي 130 و استيضاح وزير دفاع
همشهري:
با هدف افزايش كارايي در حوزه فرهنگسازي ، شهرداري از ظرفيتهاي تازه در حوزه فرهنگي - هنري بهره مي گيرد
با مراجعه به مراكز پستي آغاز مي شود، ثبت نام كارت هوشمند براي دارندگان موتور سيكلت از 15 دي ماه
لاريجاني : اراده ملي ايرانيان در غني سازي اورانيوم جدي است
هموطن سلام:
طرح هاي روان سازي ترافيك بررسي مي شود، برخورد با خودروهاي تك سرنشين
200 ميليارد تومان در آمد دلالان سيمان
وام شهريه دانشجويان را سريعتر پرداخت كنيد
مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز بدين شرح است:
آفتاب :
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