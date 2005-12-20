رانت خواري تجهيزات پزشكي كشور را احاطه كرده است

دكتر اسدا... افشاري صالح در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" درمشهد ، با بيان اين مطلب افزود: براي خريد تجهيزات پزشكي به صورت متمركز بايد نظامند و بر اساس نيازها گام برداشت تا زمينه سوء استفاده براي سودجويان از بين برود و در اين ارتباط اصلي ترين متولي اداره كل تجهيزات پزشكي است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي مشهد در ادامه گفت: هم اكنون تجهيزات پزشكي در كشور با سه مشكل مديريت، خريدهاي كلي و عدم تشخيص منابع مواجه است كه بايد مديريتي واحد براي اين امر در نظر گرفت و مسئوليت را به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي يا وزارت صنايع و معادن بسپارد.

وي همچنين افزود: در صورت متمركز نمودن خريدهاي كلي مشكل عدم تشخيص منابع نيز از بين مي رود.

دكتر افشاري از شناسنامه دار شدن تجهيزات پزشكي در كشور خبر داد و اظهار داشت: بر اساس اين طرح عمر مفيد دستگاه ها تعيين مي شود و بر اين اساس تجهيزات پزشكي با سه نوع عمر متوسط، بالا و كم قابل استفاده هستند.

وي صنعت تجهيزات پزشكي را سومين صنعت بزرگ دنيا عنوان كرد و افزود: پس از صنايع دفاعي و نفت، تجهيزات پزشكي سومين صنعت قدرتمند دنيا محسوب مي شود و كشورهايي كه قابليت توليد تجهيزات پزشكي را به صورتي مرغوب دارند قدرت تحت سيطره قرار دادن ديگركشورها را نيز كسب كرده اند.

دكتر افشاري صالح همچنين در خصوص صادرات و واردات تجهيزات پزشكي در كشور گفت: ايران رتبه مشخصي در تجهيزات پزشكي ندارد، زيرا در مورد برخي از كشورها به ويژه عربستان و كشورهاي حاشيه خليج فارس صادر كننده اي قوي و در مورد برخي از كشورها نيز وارد كننده تجهيزات پزشكي است.