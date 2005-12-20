ايتاليا 2.4 ميليون بشكه نفت از ايران وارد كرده است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از آژانس بين المللي انرژي، كشور ايتاليا طي 12 ماه گذشته به طور متوسط 197 هزار بشكه در روز نفت از ايران وارد كرده است كه بدين ترتيب ايران پس از ليبي و عربستان دومين صادر كننده بزرگ نفت عضو اوپك به ايتاليا مي باشد.

بر اساس اين گزارش، ايتاليا طي 12 ماه گذشته به طور متوسط 2 ميليون و 190 هزار بشكه در روز نفت وارد كرده است كه نزديك به 57 درصد يعني يك ميليون و 281 هزار بشكه آن را اعضاي اوپك تامين كرده اند.

طي 12 ماه گذشته ليبي به طور ميانگين هر روز 555 هزار بشكه نفت روانه بازار ايتاليا كرده است و پس از اين كشور نيز كشورهاي عربستان با 247 هزار بشكه در روز، ايران با 197 هزار، الجزاير با 126 هزار بشكه، عراق با 101 هزار، و نيجريه با 35 هزار بشكه در روز به ترتيب دومين تا ششمين صادر كنندگان بزرگ عضو اوپك به ايتاليا مي باشند.

بنابر اين گزارش، ميزان صادرات نفت خام ايران به ايتاليا در سال 2005 نسبت به سال 2004 به طور متوسط 2 هزار بشكه در روز كاهش يافته است.

بر اين اساس، در حاليكه ايران در سال 2004 به طور متوسط 199 هزار بشكه در روز نفت به ايتاليا صادر مي كرد، اين رقم طي سال 2005 تاكنون به 197 هزار بشكه در روز كاهش يافته است.

اين گزارش همچنين حاكي است، ميزان صادرات نفت خام ايران به ايتاليا در ماه جولاي سال جاري به بالاترين سطح يك سال اخير خود رسيد، به طوريكه در اين ماه صادرات نفت خام ايران به ايتاليا به 294 هزار بشكه در روز رسيد.