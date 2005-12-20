جوانان مازندران جوان ترين ، پاس تهران مسن ترين

به گزارش خبرگزاري" مهر" 11 تيم شركت كننده در مسابقات ليگ برتر با تركيب هاي مختلفي در طول رقابتها در مسابقات شركت كردند و اگر نيم نگاهي به ليست كشتي گيران آنها بيندازيم به آمار جالبي مي رسيم .

ميانگين سني تيم ها نشان مي دهد كه تيم جوانان مازندران واقعا جوان است و از طرفي تيم پاس تهران نيز درميان سايرتيم ها ازحداكثر ميانگين سني برخوردار است . ترتيب ميانگين سن و سال كليه تيم هاي حاضر در ليگ برتر به شرح ذيل است :



جوانان مازندران : 20 سال

نيروي زميني ارتش : 21 سال

هيات كشتي اصفهان : 22 سال

مهرگان نور : 23 سال

جويبار لوله : 24 سال

نفت تهران : 24 سال

كارگران : 24 سال

تامين اجتماعي : 24 سال

پيام ارتباطات ساري : 24 سال

راه آهن خراسان : 24 سال

پاس تهران : 25 سال