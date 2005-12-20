جوانان مازندران جوان ترين ، پاس تهران مسن ترين

به گزارش خبرگزاري" مهر" 11 تيم شركت كننده در مسابقات ليگ برتر با تركيب هاي مختلفي در طول رقابتها در مسابقات شركت كردند و اگر نيم نگاهي به ليست كشتي گيران آنها بيندازيم به آمار جالبي مي رسيم .
ميانگين سني تيم ها نشان مي دهد كه تيم جوانان مازندران واقعا جوان است و از طرفي تيم پاس تهران نيز درميان سايرتيم ها ازحداكثر ميانگين سني برخوردار است . ترتيب ميانگين سن و سال كليه تيم هاي حاضر در ليگ برتر به شرح ذيل است :
جوانان مازندران : 20 سال
نيروي زميني ارتش : 21 سال
هيات كشتي اصفهان : 22 سال
مهرگان نور : 23 سال
جويبار لوله : 24 سال
نفت تهران : 24 سال
كارگران : 24 سال
تامين اجتماعي : 24 سال
پيام ارتباطات ساري : 24 سال
راه آهن خراسان : 24 سال
پاس تهران : 25 سال
رقابتهاي ليگ برتر كشتي آزاد باشگاه هاي كشور "جام رياست جمهوري" از نيمه راه هم گذشته و چيزي به روزهاي پاياني و مسابقات پرهياهو و جذاب فينال باقي نمانده تا قهرمان اين دوره از رقابتها مشخص شود .
به گزارش خبرگزاري" مهر" 11 تيم شركت كننده در مسابقات ليگ برتر با تركيب هاي مختلفي در طول رقابتها در مسابقات شركت كردند و اگر نيم نگاهي به ليست كشتي گيران آنها بيندازيم به آمار جالبي مي رسيم .
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