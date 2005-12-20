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۲۹ آذر ۱۳۸۴، ۱۳:۱۳

رقابت ملي پوشان واترپلو در تورنمنت پنج جانبه كرواسي

مسابقات پنج جانبه واترپلو كشور كرواسي از شب گذشته در شهر اسپيليت و با شركت تيم ملي واترپلو ايران در استخر مركزي اين شهر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" ملي پوشان واترپلو براي آمادگي حضوردربازيهاي آسيايي 2006 دوحه قطرازبيست و سوم آذرماه دركرواسي به سرمي برند تا علاوه بر برپايي يك دوره اردوي تداركاتي دريك تورنمنت پنج جانبه شركت كنند. دراين تورنمنت تيم هاي ياردان ، پشك ، شيوه نيك ، مرنار و تيم ملي ايران حضور دارند.

دوشنبه شب و در دو دور نخست اين رقابتها تيم ايران دريك مسابقه نزديك نتيجه را 10-8 به تيم ياردان واگذار كرد تيم كشورمان سه شنبه شب به مصاف تيم باشگاهي مرنار مي رود. اين تورنمنت پنج جانبه فردا به پايان مي رسد.

 

کد مطلب 268063

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