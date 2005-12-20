ربوده شدن راننده سفير اردن در بغداد/ آغاز عمليات مشترك نظامي " ماه تابان "در استان الانبار

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، منابع اردني اعلام كردند : راننده سفيراردن درعراق امروز در بغداد ربوده شد.

اين منبع رسمي اردني كه خواست نامش فاش نشود تصريح كرد: اين راننده اردني الاصل سالها است كه مقيم عراق است.

دولت اردن نيزبلافاصله پس از وقوع اين حادثه براي شناسايي عاملان آن اقداماتي انجام داد.

يك منبع آگاه درپليس عراق اعلام كرد: افراد مسلح ناشناس كه سوار بردوماشين از نوع "هوندا" و ديگري كاميوني كوچك ازنوع "نيسان" بودند ، محمود سلمان السعدات را ربودند.

دولت اردن درماه اكتبر احمد اللوزي را به عنوان سفرجديد بغداد برگزيد ، اما وي تاكنون براي آغاز به كار ماموريت خود در عراق دستوري دريافت نكرده است وسليمان عربيات به عنوان كاردارسفارت ، از سپتامبر تاكنون مسئوليت اين سفارت را برعهده دارد.

سفارت اردن دربغداد درماه آگوست سال 2003 درپي انفجار يك خودروي بمبگذاري شده هدف قرارگرفت كه بدنبال آن 14 كشته و 40 زخمي برجاي گذاشت.

خبرديگر اينكه پليس عراق اعلام كرد دو تن ازعوامل انفجارانتحاري مسجد حله عراق را دستگير كردند.

درپي اين انفجار كه در ماه اكتبرگذشته درمسجد شيعيان حله( در 100 كيلومتري جنوب بغداد) رخ داد ، دست كم 25 تن كشته شدند.

همچنين درحالي كه ارتش آمريكا تاكيد كرد جمعي از سران سابق بعث را آزاد كرده است ، وزارت امورخارجه آمريكا نيز اعلام كرد دوتن از معاونان صدام ديكتاتورسابق عراق به نامهاي رحاب طاها معروف به "دكتر سياه زخم" و هدي عماش نيز آزاد شده اند، زيرا ارتش آمريكا نتوانست براي دستگيري آنان به توجيهي دست يابد.

وكلاي طارق عزيزازمعاون صدام اعلام كردند : موضوع آزادي وي نيز دردست بررسي است.

از سوي ديگر، روزنامه الوطن عربستان درشماره امروزخود نوشت عمليات مشترك آمريكايي عراقي موسوم به "ماه تابان "( القمر المنير) از روزگذشته دراستان الانبار عراق آغاز شده است.