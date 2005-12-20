مسابقات واليبال قهرماني غرب آسيا باعث شكست پيكان برابر صنام شد

به گزارش خبرگزاري" مهر" اميرحسين منظمي يكي از بازيكنان مطرح پيكان در بازي مقابل تيم واليبال صنام با بيان اين موضوع گفت: ما حدود 20 روز با 6،5 نفر از بازيكنان موثر خود تمرين كرديم، سه بازيكن در اردوي تيم ملي داشتيم، چند بازيكن جوان پيكان سرگرم رقابتهاي گرگان بودند و دربازگشت تيم ملي ازقطر هم آسيب ديدگي محمد تركاشوند و اميرحسيني تشديد شد ونتوانستيم برابر صنام ازهمه توان خود به خوبي استفاده كنيم.

وي افزود: انگيزه بيشتربازيكنان صنام، دواشتباه محرز داور روي دوپوئن حساس كه به ضرر تيم واليبال پيكان اعلام شد، نيز درثبت نتيجه بي تاثيرنبود.

وي افزود: برد وباخت در ورزش قهرماني ومسابقه هاي مختلف امري كاملا طبيعي است وهرشكست با همه تلخي هايش درسهاي آموزنده اي دارد كه مي تواند زمينه سازي پيروزيهاي بعدي وجبران ناكامي باشد. ما باخت به صنام را فراموش كرديم و اميدواريم با تمركز بيشتر روي مسابقه هاي ليگ برتر واليبال باشگاههاي كشور همچنان صدرنشين جدول رده بندي باقي بمانيم.

منطقي يادآورشد: پيكارهاي دوربرگشت سوپرليگ واليبال باشگاههاي كشور با آمادگي وهماهنگي مطلوب بازيكنان تيمهاي تهراني وشهرستاني سنگين تر خواهد شد وميزان آمادگي بازيكنان ذخيره تيمها خصوصا پيكان نقش تعيين كننده اي درنتيجه بازيها و رتبه تيمها درجدول رده بندي پاياني خواهد داشت.