معدل ناشران و مولفان در كارنامه نشر كتاب طي هفته گذشته

به گزارش مهر، به نقل از روابط عمومي خانه كتاب براساس آمارموجود در بانك اطلاعاتي اين موسسه ، اين كتابها در شمارگان 8 ميليون و 732 هزار و 450 جلد منتشر شد و شمارگان متوسط هر عنوان 4492 جلد بود.

اين 1944 عنوان در يك ميليارد و 682 ميليون و 52 هزار صفحه انتشار يافت و هر كتاب به طور متوسط در 193 صفحه منتشر شد.

در هفته گذشته، از ميان 1944 عنوان كتابي كه منتشر شد، 947 عنوان (49 درصد) چاپ نخست و 997 عنوان (51 درصد) چاپ مجدد، 1536 عنوان (79 درصد) تاليف و 408 عنوان (21 درصد ترجمه بود.

در اين هفته، بيشترين چاپ كتاب با 354 عنوان در موضوع علوم علمي منتشر شد و پس از آن به ترتيب موضوع هاي ادبيات با 310 عنوان، علوم اجتماعي با 270 عنوان، علوم طبيعي و رياضيات با 263 عنوان، دين با 211 عنوان، زبان با 179 عنوان، هنر با 132 عنوان، فلسفه با 77 عنوان ، تاريخ و جغرافيا با 75 عنوان و كليات با 73 عنوان قرار گرفته اند .



در هفته گذشته 302 عنوان (15 درصد) براي كودكان و نوجوانان و 395 عنوان( 20 درصد) كتاب كمك درسي و آموزشي منتشر شده است.

بيشترين چاپ كتاب در تهران از انتشارات "كانون فرهنگي آموزش" با انتشار 80 عنوان و در شهرستان ها انتشارات "پويش انديشه" از اصفهان با انتشار 31 عنوان بود.

همچنين در اين هفته سيد محمد حسين امام زاده با 17 عنوان كتاب در حوزه هاي علوم اجتماعي و علوم طبيعي و رياضيات پركارترين نويسنده بود.

كتاب "كار دانش آموز: مهارت هاي زندگي" از انتشارات " فروزش " در 350 هزار نسخه منتشر شد كه بيشترين شمارگان را داشت.

كتاب " تغذيه كودك و نوجوان در سلامت و بيماري " ازانتشارات دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با بهاي 200 هزار ريال گران ترين و كتاب " كار دانش آموز: آشنايي با قوانين اجتماعي" از انتشارات "فروزش" با بهاي 1600 ريال ارزان ترين كتاب اين هفته بود .