سايه "كابوس خيابان 17" بر تالار سايه

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر"، اين نمايش در دو اپيزود جداگانه اجرا مي‌شود: اپيزود اول كه توسط هوشنگ فضل نوشته شده درباره دو نويسنده است كه بر سر مالكيت يك اثر چاپ‌شده و پرفروش درگيري دارند و هر كدام مدعي طرح اوليه هستند. اپيزود دوم نيز توسط كه يحيي عسگري نوشته شده، در مورد قتل يك پيرزن در خيابان 17 شهر است و پليس دنبال قاتل يا قاتلان اين جنايت مي‌گردد.





نمايش "كابوس خيابان 17" كه كاري از گروه تئاتر پژواك است، با بازي پرستو كرمي، شيوا خسرومهر، اميرحسين حسيني، جواد عزتي، حسام منظور، مهدي كمالي و مسعود موسوي روي صحنه مي‌رود. طراح صحنه اين نمايش پيام فروتن است و امير رجبي طراحي پوستر و بروشور اين اجرا را به عهده دارد. شادي واحدي منشي صحنه، حسام منظور دستيار كارگردان، علي اوقازيان عكاس و پيمان شيخي عكاس و روابط عمومي "كابوس خيابان 17" هستند.



اين نمايش كه از 4 دي ماه ميهمان تالار سايه تئاتر شهر است، هر روز جز شنبه‌ها ساعت 45/17 به روي صحنه مي‌رود. آخرين كار گروه تئاتر پژواك نمايش "زندگي چيز خوبيه" به كارگرداني مسعود موسوي بود كه سال 80 در تالار كوچك تئاتر شهر اجرا شد.