دستورالعمل مقاوم سازي واحدهاي مسكوني تدوين شد

دكتر عبدالرضا سرومقدم در گفتگو با خبر نگار اجتماعي "مهر" با اشاره به طرحهاي در دست اجرا براي مقاوم سازي ساختمانهاي غير مستحكم گفت : هم اكنون مقاوم سازي ساختمانها در 2 بخش ساختمانهاي دولتي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي و ساختمانهاي شخصي و مسكوني توسط وزارت مسكن در حال پيگيري است.

وي گفت: در همين راستا مقاوم سازي ساختمانهاي دولتي آغاز شده و كار تدوين پيش نويس دستورالعمل مقاوم سازي ساختمانهاي مسكوني و شخصي در مورد ساختمانهايي با مصالح بنائي نيز به پايان رسيده و منتظر تصويب است.

سرو مقدم افزود: همچنين دستورالعمل مقاوم سازي ساختمانهاي بتني و فولادي شخصي و مسكوني نيز در دست تدون است.

وي تصريح كرد: با تصويب اين دستورالعمل ها و ابلاغ آنها و تنظيم راهكارهايي كه مي تواند مالكان را ترغيب به مقاوم سازي كند ، بافت هاي فرسوده تا حدود زيادي مقاوم سازي مي شود.

مدير گروه آسيب پذيري و مقاوم سازي پژوهشگاه زلزله شناسي كشور در مورد طرح خانه هاي امن گفت : تا جايي كه اطلاع دارم اين طرح به صورت موردي اجرا شده اما هنوز به طور وسيع به مرحله اجرا در نيامده است.

سرومقدم در عين حال تاكيد كرد: طرح خانه هاي امن مي تواند براي ساختمانهاي بسيار فرسوده اي كه ارزش بازسازي ندارند ، مفيد باشد.