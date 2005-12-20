سلب فوريت لايحه صندوق مهر رضا (ع) خواست كميته اقتصادي فراكسيون اصولگرايان بود

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، محمد خوش چهره در حاشيه جلسه علني امروز مجلس در جمع خبرنگاران پارلماني با بيان اين مطلب اظهار داشت: در جلسه كميته اقتصادي و زيربنايي فراكسيون اصولگرايان لايحه دولت و نيز طرح كميسيون اجتماعي در مورد صندوق مهر رضا (ع) مطرح شد.

خوش چهره افزود: نظر كميته بر اين است كه هدف ها مندرج در طرح و لايحه مزبور واجد ارزش است، اما تحقيق آن در قالب يك طرح يا لايحه به نام "مهر رضا" داراي اشكالات شغلي، ماهوي و نيز سازوكاري براي اجرايي شدن آن است.

وي با بيان اينكه اظهار نظرهايي مبني بر رد اين طرح و لايحه ارائه شده است گفت: پيشنهادهاي لطيف تري همه مبني بر رد فوريت آن و همچنين اعمال اصلاحات كارشناسانه در آن مطرح شد كه هر دو در كميته راي آورد.

رئيس كميته اقتصادي و زيربنايي فراكسيون اصولگرايان خاطر نشان كرد: البته اين امر به معني نهي هدف هايي مانند اشتغال و ازدواج جوانان نيست چرا كه اين ها به طور موردي در طرح هاي كميسيون هاي تخصصي مجلس ديده شده است.

خوش چهره با بيان اين كه حركت به سوي تشكيل صندوق هايي مانند مهر رضا براي رفع مشكلات مي تواند مشكل زا باشد، اذعان داشت: با اين تصور اگر قرار باشد اختلالات بخش هاي كشاورزي، توليد با مسكن را هم برطرف كنيم، بايد صندوق هاي مهر رضا

(1) و (2) و با (3) ايجاد كنيم.

نماينده تهران در پايان اظهار داشت: در چنين فضايي رد فوريت لايحه مطرح شد و اكثريت مجلس همه استدلال كميته تخصص فراكسيون اكثريت را پذيرفت.