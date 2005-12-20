دكتري مهندسي معدن براي نخستين بار در دانشگاه تربيت مدرس راه اندازي شد

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، با موافقت وزارت علوم، بخش معدن دانشگاه تربيت مدرس بمنظور تربيت استادان، محققان و متخصصان متعهد و تكميل كادر هيات علمي مورد نياز دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي، براي نخستين بار در سال تحصيلي 86 - 85 دانشجوي دكترا در رشته مهندسي معدن (گرايش هاي مكانيك سنگ و فرآوري مواد معدني) مي پذيرد.

پذيرفته شدگان علاوه بر مدرك دكتري، صلاحيت مدرسي با ضوابط مربوط را دريافت مي كنند.

مهلت ثبت نام تا پنجم ديماه سال جاري است.

داوطلبان براي كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام مي توانند به سايت معاونت آموزشي دانشگاه http://edu.modares.ad.ir مراجعه كنند.