كلاس داوري فرانكفورت آخرين كنكور ورودي داوران براي حضور درجام جهاني

به گزارش خبرنگار" مهر" مسعود مرادي داور بين المللي فوتبال كشورمان در رابطه با كلاس داوري فرانكفورت گفت: اين كلاس كه در اصل يك كلاس پيشرفته ومختص داوران منتخب وكانديداي قضاوت درجام جهاني آلمان به شمارمي رود، طي روزهاي اول تا پنجم فروردين 85 با حضور 44 داور منتخب تشكيل مي شود.

دراين كلاس از داوران برگزيده فيفا براي قضاوت درجام جهاني، تست بدني، تست پزشكي و آزمون زبان انگليسي به عمل مي آيد و عملكرد يكسال گذشته داوران مذكور مورد نقد و بررسي قرارمي گيرد. پس ازبررسي تمامي جوانب توسط كميته داوران فيفا، يك هفته بعد از پايان كلاس، يعني 12 يا 13 فروردين اسامي نهايي داوران جهت قضاوت درجام جهاني اعلام خواهد شد.