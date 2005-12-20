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۲۹ آذر ۱۳۸۴، ۱۶:۲۶

هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد:

كارهاي تعميراتي هما درسطح بين المللي داراي اعتبار است

امكانات و توانايي قسمت مهندسي و تعميرات هما در فرودگاه امام خميني (ره) به نمايندگان شركت هاي هواپيمايي مستقر در ايران معرفي شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي هما، صبح امروز در نشستي با حضورمعاون پشتيباني مديرعامل هما تعدادي از نمايندگان خدمات فرودگاهي ، كيترينگ، حراست، قسمت مهندسي و تعميرات هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هما، فرماندهان سپاه و پليس اين فرودگاه و جمعي از نمايندگان كشورهاي خارجي فعال در ايران با هدف همكاري و تبادل نظرپيرامون چگونگي و نحوه سرويس دهي واحد مهندسي و تعميرات هما به ساير شركت هاي  هوايي مستقردر ايران برگزارشد.

بر اساس اين گزارش، در اين نشست محمد پروين حسيني مدي تعميرات هواپيما در فرودگاه امام ( ره) ضمن برشمردن امكانات و تجهيزات تعميراتي موجود در اين فرودگاه اعلام كرد: هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران با دارا بودن گواهي نامه تعميرات 145- JAR PART و استفاده از ابزارو تجهيزات مدرن و پيشرفته و فضاهاي متعلق به اين شركت در فرودگاه امام خميني ( ره) و با اتكا به نيروهاي متخصص بر طبق اصول و استانداردهاي بين المللي هوايي اين توان را دارد كه امكانات تعميراتي را به متقاضيان اين نوع خدمات ارايه دهد.

به گزارش مهر، 145-PART از جمله گواهي نامه هاي معتبربين المللي است كه توسط قسمت مهندسي و تعميرات هما دريافت شده كه به موجب آن كارهاي تعميراتي هما درسطح بين المللي داراي اعتبارمي باشد. 

کد مطلب 268235

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