آمريكا سلاح هسته اي در عراق مستقر كرده است

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري ريانووستي از آنكارا ، "يني شفق" با تائيد اين خبر از آن به عنوان "واقعيتي سهمگين" نام مي برد.

اين روزنامه افزود : خبر استقرار تسليحات هسته اي آمريكا در عراق ، پيش از اين نيز اعلام شده بود. در آوريل سال 2004 ميلادي، روزنامه "الخليج" امارات ، استقرار اين گونه تسليحات را در منطقه بصره تائيد كرده بود.

يني شفق مي افزايد : ماموران گمرك كويت نيز تشعشعاتي را در ماشين هاي باري نيروهاي آمريكايي كه به سوي عراق حركت مي كردند، يافته اند و آمريكائي ها نيز بازرسي از اين ماشين ها را ممنوع كرده بودند.

"يني شفق" مي نويسد: "عواقب خطرناك اقدامات آمريكايي ها اكنون معلوم مي شود". " اكنون ثابت شده است كه آمريكا سلاح هسته اي را در جنوب عراق انبار كرده و رياست اين عمليات را "استفان هدلي" مشاور رئيس جمهور آمريكا در امور امنيت ملي بر عهده داشته است . بخش اعظم سلاح هسته اي كه در عراق مستقر شده اند، شامل 480 بمب تاكتيكي هسته اي است كه در زمان جنگ سرد در كشورهايي معين (عضو ناتو) قرار داشتند. اين تسليحات، جنگنده هاي بمب افكن F-16 نيروي هوايي آمريكا را كه در جنوب عراق استقرار يافته اند، مجهز مي كنند".

به نوشته يني شفق سلاح هاي هسته اي آمريكا در عراق وسيله اي براي مواجهه با ايران در صورت حمله اين كشور به اسرائيل و يا عمليات احتمالي ايران عليه نظاميان آمريكايي در عراق است.

"يني شفق" يادآوري مي كند كه طي دو هفته اخير رئيس سازمان اف بي آي و سيا، به تركيه آمده بودند و اين حوادث به عنوان آخرين تغييرات در سياست عراقي واشنگتن در نظر گرفته مي شود. تركيه هنوزدر اينباره اظهار نظري رسمي نكرده است.