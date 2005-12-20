بهمن جان 3 تن از امدادگران هلال احمر را گرفت

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به دنبال مفقود شدن تعدادي كوهنورد در اشترانكوه ، سه اكيپ تخصصي از جمعيت هلال احمر استان مركزي، لرستان و كرمانشاه به منطقه اعزام شدند.

امدادگران پس از عمليات جستجو موفق شدند چند تن از كوهنوردان شامل مصطفي عباسي از اراك و حميدرضا اميري از كرمانشاه را با چرخبال به بيمارستان شهرستان محل اقامتشان منتقل كنند.

بر اساس اين گزارش، همچنين محمود قديمي از كوهنوردان اراك مفقودالاثر و جنازه احسان شهبازي از كوهنوردان كرمانشاه نيز پيدا شده است.

بر پايه اين گزارش، در جريان امداد رساني به اين كوهنوردان تيم امدادگران كرمانشاه با حادثه بهمن روبرو شد كه در طي آن سه تن جان خود را از دست دادند.

بر اساس اين گزارش، با توجه به نامساعد بودن هوا و كولاك فعاليت جستجو فعلا متوقف شده و 12 نفر از امدادگران اراك براي پشتيباني در منطقه باقي مانده اند.