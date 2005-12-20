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۲۹ آذر ۱۳۸۴، ۱۷:۴۳

يك مقام آگاه در گفتگو با "مهر":

كاظمي و مددي اختلاف سياسي ندارند // معاون اول رئيس جمهور در جريان تصميم وزير رفاه قرار نداشت

كاظمي و مددي اختلاف سياسي ندارند // معاون اول رئيس جمهور در جريان تصميم وزير رفاه قرار نداشت

يك مقام آگاه در دفتر رئيس جمهوري هر گونه هماهنگي ميان وزير رفاه و تامين اجتماعي با معاون اول رئيس جمهوري را در مورد تغيير رئيس سازمان تامين اجتماعي ، تكذيب كرد.

وي به خبرنگار سياسي "مهر" گفت : تاكنون دبيرخانه و دفتر دولت نيز درخواستي از جانب وزير رفاه مبني بر تقاضاي پرويز كاظمي براي تغيير داوود مددي دريافت نكرده اند.

پيشتر برخي رسانه ها از هماهنگي وزير رفاه با پرويز داوودي در قبال بركناري رئيس سازمان تامين اجتماعي خبر داده و گفته بودند كه كاظمي طي هفته هاي گذشته 2 بار درخواست عزل مددي را به هيات دولت ارايه كرده است.

اين مقام آگاه با بيان اينكه بحث عزل مديرعامل سازمان تامين اجتماعي بيشتر از جانب رسانه ها بزرگنمايي شده است ، گفت : هيچ اختلاف سياسي ميان آقايان كاظمي و مددي وجود ندارد و بحث هاي فعلي صرفا يكسري سوء برداشت است.

به گفته وي برخي نمايندگان مجلس پس از انتشار اين خبر رايزني هايي را با برخي مقامات ارشد كشور انجام داده اند ؛ اما تاكنون هيچ مقامي چون رئيس جمهور ، معاون اول وي و يا .. دستوري در اين باره صادر نكرده اند.

کد مطلب 268265

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