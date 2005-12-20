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۲۹ آذر ۱۳۸۴، ۱۸:۳۵

تكرار ادعاي گروهك تروريستي منافقين درباره وجود تونل هاي پنهاني در ايران

تكرار ادعاي گروهك تروريستي منافقين درباره وجود تونل هاي پنهاني در ايران

گروهك تروريستي منافقين بار ديگر از آژانس بين المللي انرژي اتمي خواست درباره آنچه كه شبكه هاي وسيع تونل ها براي پنهان سازي برنامه هاي هسته اي ايران مي خواند تحقيق كند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز يكي از اعضاي  اين گروهك ادعا كرد :" اين تونل ها توسط سازمان هاي نظامي و شركتهاي صوري و براي پنهان سازي برنامه تسليحات اتمي و برنامه هاي موشكي ساخته شده است .

گروهك تروريستي منافقين  همچنين مدعي شده است كه اين تونل ها براي مخفي كردن مراكز تحقيقاتي،كارگاه ها و تجهيزات هسته اي  و مراكز كنترل - فرماندهي موشكي و هسته اي استفاده مي شود.

گروهك منافقين كه بارها چنين ادعايي را مطرح كرده و هربار نيز با بي اعتنايي مقامات آژانس روبرو شده از آژانس خواسته است  تا  فوراً در اين باره  تحقيق كند .

اين گروهك وابسته به بيگانگان  همچنين مدعي شده  كه در مجتمع هاي پارچين از تكنيك هاي ليزري براي غني سازي اورانيوم استفاده شده است و مكان ديگر براي اين سيستم تونل ها "خجير" درجنوب شرق تهران است كه براي جمع آوري موشك هاي بالستيك  استفاده مي شود. منافقين همچنين گفته اند ايران مي تواند طي يكي دو سال بمب اتمي توليد كند.

"مليسا فليمينگ" سخنگوي آژانس در واكنش به ادعاي اوائل آذرماه اين گروهك  اعلام كرده بود كه آژانس خود مي داند كه كجا مي خواهد برود و ما در ايران هر آنچه را كه خود لازم بدانيم ، انجام مي دهيم ". همچنين چندي پيش  ديويد آلبرايت بازرس آمريكائي و سابق سازمان ملل نيز اظهارات اين گروهك تروريستي را غير واقعي خوانده بود.

کد مطلب 268283

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