پايگاههاي اينترنتي مذهبي به توجه بيشتري نياز دارند

علي سرافراز يزدي عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" تصريح كرد: سايتهاي اينترنتي با دو كاركرد مثبت و منفي در فضاي مجازي فعاليت دارند و از آنجا كه جامعه خود انتخاب كننده مفاهيم پايگاههاي اينترنتي است، ميزان آگاهي مخاطب بر شيوه استفاده از كاركردهاي مثبت و منفي مؤثر واقع مي شود .

وي بر بالا بردن آگاهي و شعور اجتماعي براي بهره گيري از سايتهايي با كاركردهاي مثبت تأكيد كرد و گفت: پايگاههاي مذهبي اينترنتي مي توانند، با ارائه مقالات علمي و ديني اطلاعات بسياري را در زمينه علوم ديني و مذهبي به مخاطبان انتقال دهند و گاه جايگزين كتابهاي ديني هم مي شوند .

سر افراز يزدي اظهار داشت: در زماني زندگي مي كنيم كه اطلاعات و اخبار خواسته يا ناخواسته و به شيوه هاي مختلف و متنوع مطرح مي شوند . يكي از اين شيوه هاي ارتباطي، اينترنت است و كنترل مفاهيمي كه از طريق پايگاههاي اينترنتي ارائه مي شوند به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خواهد بود ولي كنترل فضاي اينترنتي بسيار دشوار است .

وي در مورد راه حل مسئله كنترل پايگاههاي اينترنتي گفت: لازم است سايتهاي اينترنتي مناسب با كاركردهاي مثبت را گسترش دهيم تا مطالب مناسب و مقبولي را به مخاطبان ارائه دهند و بنا براين در جهت جذب مخاطب تلاشهاي لازم را انجام دهيم .

سرافراز يزدي با اشاره به اهميت ابزار رسانه اي اينترنت گفت: اين رسانه قابليت بسياري براي انتقال اطلاعات دارد چرا كه زمينه اي را فراهم مي كند كه به سئوالات ذهني مخاطبان پاسخهاي آني و سريع داده شود .

وي دربيان معيارهاي يك سايت اينترنتي موفق، به اهميت نيروهاي انساني اداره كننده اين سايتها اشاره كرد واظهار داشت: يك پايگاه مذهبي اينترنتي براي آنكه در ارائه پيامهاي خود توفيقاتي را داشته باشد بايد از كمك افرادي بهره گيرد كه داراي صلاحيت علمي ، ديني و اجتماعي هستند، از اين رو مفاهيمي كه توسط اين نيروي انساني منتقل مي شود صادقانه ودقيق خواهد بود .

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به عدم محدوديت در ارائه مفاهيم از طرق پايگاههاي اينترنتي گفت: عدم محدوديت در ارائه محتواي سايتها موجب مي شود هر كسي توانايي انتقال هر خبري را داشته باشد از اين رو در سايتهاي اينترنتي اخباري ديده مي شود كه هيچ مبنايي ندارد و علاوه بر اين هيچ كس در مقابل اين مطالب مسئوليتي را نمي پذيرد .

سرافراز يزدي در ادامه تصريح كرد: سايتهاي اينترنتي به همان اندازه كه مي توانند در ارائه مفاهيم ديني مفيد واقع شوند، مضراتي را هم در پي اشاعه خرافات ، شايعات و ارائه مفاهيم بي اساس خواهند داشت به نظر مي رسد كه سايتهاي اينترنتي مذهبي از لحاظ فني نيازمند توجه بيشتري هستند .