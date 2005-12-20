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۲۹ آذر ۱۳۸۴، ۱۸:۲۴

به بهانه بازگشت پرونده تعزيه از يونسكو (12)

ثبت جهاني تعزيه به عنوان ميراث مذهبي ايران الزامي است

ثبت جهاني تعزيه به عنوان ميراث مذهبي ايران الزامي است

طرح ثبت جهاني نمايش تعزيه به عنوان ميراث معنوي و فرهنگ مذهبي ايران مورد حمايت كميسيون فرهنگي قرار خواهد گرفت چرا كه اين اقدام براي حفظ و معرفي ميراث مذهبي ايران ضروري است.

غلامرضا ميرزايي عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت: طرح ثبت جهاني نمايش تعزيه به عنوان ميراث معنوي و فرهنگ مذهبي ايران مورد حمايت كميسيون فرهنگي قرار خواهد گرفت .

وي تعزيه را از آثار مهم و ارزشمند فرهنگ مذهبي كشور عنوان كرد و گفت: اين نمايش در ميان توده هاي مردم جايگاه خود را يافته و نهادينه شده است اما نياز به تقويت و تثبيت دارد . 

ميرزايي تأكيد كرد: تعزيه نمايشي آئيني است كه با واقعيتهاي تاريخ اسلام منطبق است و از اين رو داستانهاي حقيقي را بيان مي كند به همين دليل بسياري از مخاطبان را تحت تأثيرات عميقي  قرار مي دهد .

وي با اشاره به اينكه نمايش تعزيه در داخل و خارج از كشور مي تواند جنبه هاي تبليغي هم داشته باشد تصريح كرد: تعزيه به دليل  استناد به واقعيتهاي تاريخ و همچنين تأثيراتي كه در مخاطبان خود ايجاد مي كند قابليت ثبت در يك سازمان جهاني را دارد و مي تواند مبلغ فرهنگ مذهبي ما باشد . 

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در مورد حفظ نمايش تعزيه افزود: اگر نمايش تعزيه به شكلي ارائه شود كه واقعيتها را آنگونه كه اتفاق افتاده اند بيان كند و بر كتب تاريخي منطبق باشد، از حواشي فاصله خواهد گرفت و به همين دليل زمينه حفظ اين نمايش به همان شكل سنتي مهيا مي شود . 

ميرزايي در مورد آسيبي كه به نمايش تعزيه وارد شده است افزود: اين آسيب از سوي كساني وارد مي شود كه مسئول اجراي اين نمايش هستند و اطلاعات كافي از وقايع تاريخي عاشورا را ندارند.

وي با تأكيد بر اينكه نمايش تعزيه توسط افراد غير متخصص اجرا مي شود تصريح كرد: لازم است در اجراي نمايش تعزيه پالايش دقيقي صورت گيرد و از آنجا كه اين نمايش بخشي از فرهنگ مذهبي ما را تشكيل مي دهد بايد اصلاحاتي در موضوعات مطرح شده در قالب اين نمايش ايجاد شود .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي راهكار رفع اين نواقص را كسب آگاهي دقيق مبلغان از موضوعات ديني و حوادث عاشورا عنوان كرد .

کد مطلب 268292

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