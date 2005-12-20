ثبت جهاني تعزيه به عنوان ميراث مذهبي ايران الزامي است

غلامرضا ميرزايي عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" اظهار داشت: طرح ثبت جهاني نمايش تعزيه به عنوان ميراث معنوي و فرهنگ مذهبي ايران مورد حمايت كميسيون فرهنگي قرار خواهد گرفت .

وي تعزيه را از آثار مهم و ارزشمند فرهنگ مذهبي كشور عنوان كرد و گفت: اين نمايش در ميان توده هاي مردم جايگاه خود را يافته و نهادينه شده است اما نياز به تقويت و تثبيت دارد .

ميرزايي تأكيد كرد: تعزيه نمايشي آئيني است كه با واقعيتهاي تاريخ اسلام منطبق است و از اين رو داستانهاي حقيقي را بيان مي كند به همين دليل بسياري از مخاطبان را تحت تأثيرات عميقي قرار مي دهد .

وي با اشاره به اينكه نمايش تعزيه در داخل و خارج از كشور مي تواند جنبه هاي تبليغي هم داشته باشد تصريح كرد: تعزيه به دليل استناد به واقعيتهاي تاريخ و همچنين تأثيراتي كه در مخاطبان خود ايجاد مي كند قابليت ثبت در يك سازمان جهاني را دارد و مي تواند مبلغ فرهنگ مذهبي ما باشد .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در مورد حفظ نمايش تعزيه افزود: اگر نمايش تعزيه به شكلي ارائه شود كه واقعيتها را آنگونه كه اتفاق افتاده اند بيان كند و بر كتب تاريخي منطبق باشد، از حواشي فاصله خواهد گرفت و به همين دليل زمينه حفظ اين نمايش به همان شكل سنتي مهيا مي شود .

ميرزايي در مورد آسيبي كه به نمايش تعزيه وارد شده است افزود: اين آسيب از سوي كساني وارد مي شود كه مسئول اجراي اين نمايش هستند و اطلاعات كافي از وقايع تاريخي عاشورا را ندارند.

وي با تأكيد بر اينكه نمايش تعزيه توسط افراد غير متخصص اجرا مي شود تصريح كرد: لازم است در اجراي نمايش تعزيه پالايش دقيقي صورت گيرد و از آنجا كه اين نمايش بخشي از فرهنگ مذهبي ما را تشكيل مي دهد بايد اصلاحاتي در موضوعات مطرح شده در قالب اين نمايش ايجاد شود .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي راهكار رفع اين نواقص را كسب آگاهي دقيق مبلغان از موضوعات ديني و حوادث عاشورا عنوان كرد .